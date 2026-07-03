Von der Leyen avisa a Pekín de que la UE está "preparada para todo" si el diálogo comercial fracasa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterado este viernes que el deseo de la Unión Europea es "desescalar" las tensiones comerciales con China, "no romper" los lazos; pero ha avisado a Pekín de que si el diálogo recién reactivado no da resultados, la Unión está "preparada para todo".

"El diálogo es esencial, pero el diálogo debe dar resultados. Y dependiendo de cuál sea la respuesta de China (...) será nuestra potencial actividad. Básicamente estamos preparados para todo y tenemos todos los instrumentos sobre la mesa y estamos pensando en otras posibilidades si fueran necesarias", ha resumido Von der Leyen, en una rueda de prensa desde Cork (Irlanda), con motivo del inicio del semestre de presidencia irlandesa del Consejo de la UE.

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De este modo, la conservadora alemana se ha referido al anuncio hecho esta misma semana por el negociador comercial de la UE y comisario europeo, Maros Sefcovic, de que Bruselas y Pekín habían convenido reactivar el diálogo para avanzar hacia "resultados tangibles" a más tardar el próximo octubre, cuando Sefcovic tiene previsto viajar a China invitado por el ministro de Comercio del país, Wang Wentao.

Sefcovic y Wang se reunieron el lunes en Bruselas para escenificar la apertura del diálogo y confirmar mediante una declaración conjunta --la primera entre la UE y China desde 2019-- que se comprometían a encargar a sus respectivos equipos negociadores que mantengan contactos a nivel técnico en las próximas semanas para fijar una clara 'hoja de ruta' y un calendario, con el fin de llegar a obtener "resultados tangibles" en octubre.

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En este contexto, Von der Leyen ha insistido en que la Unión está comprometida con el diálogo siempre que dé resultados, al tiempo que ha apuntado que los Veintisiete deben hacer sus propios "deberes" de cara a "diversificar" sus cadenas de suministro y romper la dependencia de terceros como China.

En todo caso, ha asegurado que Sefcovic no rehuyó la defensa crítica de los intereses europeos en sus contactos con su homólogo chino, incluida la sobreproducción que satura el mercado global o las prácticas "desleales" por los subsidios de Pekín a empresas chinas para darles una ventaja ilegal que la UE no quiere "volver a ver en su mercado".

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En la misma comparecencia, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha defendido el diálogo como prioridad en las relaciones con China y por un comercio entre las dos regiones "basado en reglas", aunque ha admitido que "no siempre es el caso" de que se dé en estas condiciones y ha aludido a los fuertes desequilibrios económicos.

En todo caso, el mandatario irlandés ha confiado en que las conversaciones entre Bruselas y Pekín permitan llegar a una "zona de aterrizaje común" que permita el entendimiento, porque existen muchas "interdependencias" entre la UE y China.

LOS LÍDERES DE LA UE PIDIERON ENDURECER EL DIÁLOGO CON CHINA

Esta situación llega apenas una semana después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE instaran a la Comisión Europea a insistir en el diálogo con Pekín, siempre que fuera un diálogo que "dé resultados" y ello sin dejar de explorar el modo en que el bloque puede responder a las práctica comerciales desleales de Pekín y corregir el déficit comercial que supera los 360.000 millones de euros al año con el gigante asiático.

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Así, en su cumbre de junio, los líderes abordaron en una cena de trabajo los "desequilibrios macroeconómicos" en una referencia velada al impacto en el mercado europeo de las políticas de Pekín y concluyeron con el compromiso de mantener la "unidad" entre los 27 en política comercial y el "diálogo" con el exterior.

Con todo, los líderes también defendieron en esa cena no descuidar el hecho de que "la competencia leal a nivel mundial exige igualdad de condiciones" y advirtieron que todo diálogo con actores terceros debe tener "resultados tangibles".

En este contexto, los mandatarios europeos pidieron ya en la cumbre a la Comisión Europea --que tiene las competencias del bloque en materia de comercio exterior-- que explore dos líneas de trabajo, una enfocada a evaluar posibles nuevas medidas de defensa comercial y otra que persiga un "diálogo que dé resultados" con otros "socios" económicos.

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En concreto, encargaron a Bruselas "desarrollar y, en su caso, complementar el conjunto de herramientas en materia de defensa comercial y política industrial, para garantizar que la Unión Europea disponga de todos los instrumentos necesarios para defender sus intereses y reducir riesgos", según informaron entonces fuentes europeas.