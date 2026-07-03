La India pide a Venezuela investigar la extracción de órganos de un marinero fallecido

Nueva Delhi, 3 jul (EFE).- La India pidió a las autoridades venezolanas una investigación exhaustiva sobre la profanación y extracción de órganos de los restos del marinero indio Rakesh Chauhan, cuyo cuerpo fue repatriado desde Venezuela sin la mayoría de sus órganos internos, según un informe médico indio al que ha tenido acceso EFE.

"La Embajada de la India en Caracas ha solicitado una investigación exhaustiva a las autoridades venezolanas sobre la profanación y extracción de órganos de los restos mortales del fallecido Shri Rakesh Chauhan", afirmó este viernes la misión diplomática en un mensaje publicado en X.

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La legación añadió que ha continuado dando seguimiento al caso con las autoridades competentes desde que el incidente salió a la luz.

Chauhan, de 33 años, falleció el 7 de mayo en la ciudad de Punto Fijo, en el estado venezolano de Falcón.

Un documento de la Embajada de la India en Caracas difundido por la Federación de Sindicatos de Marinos de India (FSUI) identificó a Chauhan como marinero fallecido en Venezuela y recogió que sus restos fueron enviados a la India por Kronos Marine Agency C.A., una empresa con sede en Falcón.

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El certificado de defunción, emitido por la Policlínica Las Especialidades, señaló que Chauhan murió a causa de un infarto agudo de miocardio, edema pulmonar bilateral y cardiopatía hipertensiva.

Sin embargo, un informe médico realizado posteriormente en el estado indio de Uttar Pradesh, indicó que órganos como el cerebro, el corazón, ambos pulmones, el hígado, el bazo, el páncreas, los riñones, el estómago y los intestinos no estaban presentes cuando el cuerpo fue examinado en la India.

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Los médicos indios concluyeron que la causa de la muerte "no pudo determinarse" y añadieron que tampoco era posible establecer si existían lesiones relacionadas con el fallecimiento debido a la ausencia de órganos para su análisis.

"Necesito justicia. Necesito respuestas", dijo a EFE Ranjana Chauhan, viuda del marinero, que rechaza la explicación médica recibida por la familia y asegura que su esposo no padecía hipertensión ni diabetes.

Según su relato, Chauhan habló por videollamada con su familia la mañana del 7 de mayo desde la embarcación y no manifestó ningún problema de salud. Horas después, los familiares recibieron una llamada en la que se les informó de que había sufrido una caída, había perdido el conocimiento y se encontraba en estado crítico. Más tarde fueron notificados de su muerte.

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Un primer documento de la Embajada india señala que el cuerpo fue embalsamado y trasladado conforme a las normas nacionales e internacionales para el transporte de cadáveres.

El informe forense indio describe amplias incisiones y suturas compatibles con una autopsia previa, pero la familia sostiene que no ha recibido el informe completo de ese procedimiento.

Ranjana Chauhan también denunció supuestas irregularidades en documentación vinculada al caso, incluida una firma atribuida a ella que, según afirma, no le pertenece.

El Ministerio de Exteriores indio confirmó a EFE tener conocimiento de la denuncia y haber contactado con las autoridades venezolanas por el caso.

EFE consultó a la Embajada de Venezuela en Nueva Delhi sobre el reclamo de la familia, sin obtener información. EFE