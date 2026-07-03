Ciudad alemana de Erfurt se prepara para protestas masivas por el congreso de ultraderecha

Berlín, 3 jul (EFE).- La ciudad alemana de Erfurt, en el estado federado de Turingia, en el este del país, se prepara para un fin de semana "especialmente exigente" ante los varios miles de manifestantes que han anunciado protestas contra el congreso del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), en el que los colíderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla, quieren ser reelegidos.

La Policía de Turingia informó este viernes de que "varios miles" de agentes procedentes de todo el país estarán desplegados en la zona del recinto ferial donde la AfD celebrará su congreso y en el centro de la ciudad de Erfurt ante la convocatoria de protestas por parte de la alianza "Widersetzen" (Desobedecer), los sindicatos, los partidos La Izquierda, Los Verdes y otros grupos.

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Se espera la participación de entre 35.000 y 50.000 manifestantes. En un informe interno, las fuerzas del orden advierten además de la eventual presencia de hasta 2.500 extremistas de izquierda dispuestos a recurrir a la violencia, según el medio "Welt".

Las autoridades prevén problemas de tráfico, con cortes de calles y afectaciones al transporte público y por temor a posibles disturbios y actos vandálicos algunos comercios permanecerán cerrados, según la cadena de televisión MDR.

Por temor a posibles disturbios algunos comercios permanecerán cerrados, como una floristería, una joyería o la tienda de muebles y decoración sueca Ikea, según el mismo medio.

"Las protestas son legítimas. Por ello, protegeremos y acompañaremos las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, no se tolerarán actos de violencia ni restricciones desproporcionadas de los derechos fundamentales de terceros, y estos serán perseguidos de manera consecuente", advirtió la Policía de Turingia.

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Los Verdes indican que llaman a la protesta este fin de semana para "enviar una señal clara en favor de la democracia, la libertad, la diversidad y la cohesión social".

Tanto este partido como La Izquierda en Turingia subrayan que el lugar y la fecha del congreso de la AfD "no son una coincidencia, ya que, recuerda, hace exactamente 100 años se celebró en Weimar, situada a apenas 25 kilómetros, el congreso del Partido Nazi (NSDAP), durante el cual se fundó la Juventud Hitleriana como organización juvenil nacionalsocialista.

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Los Verdes subrayan además que cinco formaciones regionales de la AfD han sido clasificadas como "extremistas de derecha confirmadas" por los servicios de inteligencia interior alemanes, incluida la filial de Turingia, dirigida por Björn Höcke, del ala más radical de la fuerza, que alcanza el 40 % en intención de voto en el estado federado, por encima de los conservadores (22 %), según INSA.

En el congreso en sí no se esperan grandes debates más allá de una eventual propuesta de Höcke que la cúpula quiere impedir, para ablandar, según el medio Político, la "lista de incompatibilidades" de la AfD, un catálogo interno que establece con qué partidos, organizaciones y agrupaciones es incompatible la afiliación.

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Según el medio BR, esta lista incluye más de 500 grupos pertenecientes a los ámbitos de la extrema derecha, la extrema izquierda, el islamismo y los movimientos separatistas extranjeros, así como diversas asociaciones.

Además, Weidel y Chrupalla se postulan para ser reelegidos al frente de la AfD. En las últimas elecciones en 2024 en Essen, en el oeste de Alemania, la primera fue reelegida con el 79,7 % de los votos y el segundo con el 82,7 %. EFE

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