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Acciona Energía cierra la venta de 64MW hidráulicos a White Summit Capital por 66 millones de euros

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Acciona Energía ha completado este viernes la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros, según ha informado la compañía.

Los 64 MW objeto de la transacción se corresponden con 18 centrales minihidráulicas, 17 de ellas en Navarra y una en La Rioja, con capacidades que oscilan entre 1 MW y 6,2 MW, y acuerdos de concesión a largo plazo.

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La compañía ha destacado que esta operación supone un nuevo avance en su estrategia de rotación de activos, "orientada a optimizar su cartera renovable y reforzar la solidez financiera del grupo mediante la cristalización de valor".

Desde julio de 2024, Acciona Energía ha alcanzado acuerdos para la venta de casi 2,7 gigavatios (GW) de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México por 3.300 millones de euros.

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