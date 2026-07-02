Sube a 17 el número de muertos en el ataque masivo ruso a Kiev

Kiev, 2 jul (EFE).- El número de personas halladas muertas tras el ataque masivo con misiles y drones llevado a cabo por las fuerzas rusas durante la madrugada de este jueves contra Kiev asciende ya a al menos 17, según el último balance publicado hasta el momento por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Los balances oficiales anteriores situaban el número de víctimas mortales en 13 y advertían de que la cifra podía aumentar a medida que los equipos de rescate avanzaran en sus labores de búsqueda y salvamento entre los escombros de los edificios destruidos.

PUBLICIDAD

Hasta setenta personas han sido hospitalizadas a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque contra la capital ucraniana, según el alcalde Vitali Klichkó, que ha dado cuenta, asimismo, de daños materiales en cinco distritos capitalinos.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche contra el conjunto de Ucrania cerca de 500 drones de larga distancia y 74 misiles, 24 de ellos balísticos.

Las defensas ucranianas derribaron casi todos los drones y 48 misiles, de los que únicamente cuatro eran balísticos.

Ucrania sigue siendo particularmente vulnerable a este tipo de misiles rusos, y el presidente, Volodímir Zelenski, ha vuelto a pedir al condenar el ataque progresos rápidos para mejorar las defensas antibalísticas ucranianas.

Kiev ha pedido a Washington que le dé permiso para fabricar en Ucrania o con sus socios europeos sistemas de misiles antibalísticos Patriot y municiones para estos sistemas, y espera una respuesta al respecto de la administración del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

Además, Ucrania mantiene conversaciones con Alemania y otros socios europeos para producir en el continente sistemas europeos antiaéreos que permitan reducir la dependencia de las capacidades antibalísticas de EE.UU.

Canales de Telegram ucranianos han informado de daños en este último ataque ruso a numerosas empresas que nada tienen que ver con la industria de defensa.

El Ministerio de Defensa ruso afirma haber alcanzado en este bombardeo varias fábricas ucranianas clave de producción de misiles y drones.