Samsung y SK hynix invertirán 103.100 millones de dólares en chips en Corea del Sur

Seúl, 2 jul (EFE).- Samsung y SK hynix afirmaron este jueves que construirán plantas de chips y empaquetado por 156 billones de wones (103.116 millones de dólares, 88.200 millones de euros) en la región central de Corea del Sur, parte de las inversiones de casi un billón de dólares (1.461 billones de wones) en semiconductores e inteligencia artificial (IA) anunciadas por el Gobierno.

El jefe de Samsung Display, Lee Cheong, afirmó que el grupo invertirá 56 billones de wones (38.284 millones de dólares) en una fábrica de memorias de alto ancho de banda (HBM) e instalaciones de empaquetado en la región de Chungcheong, durante un evento televisado y encabezado por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

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La compañía dijo el lunes en un comunicado que esa inversión se hará en la ciudad de Cheonan y el distrito especial de Onyang.

Por su parte, el director ejecutivo de SK hynix, Kwak Noh-jung, anunció que invertirá en total 100 billones de wones (64.832 millones de dólares) en la región.

De ese monto, 80 billones de wones (51.519 millones de dólares) irán a parar a una nueva fábrica de memorias NAND en la ciudad de Cheongju, que comenzará a construirse el próximo año y tiene previsto iniciar operaciones en el primer semestre de 2029.

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Kwak también señaló que 20 billones de wones (12.880 millones de dólares) serán para instalaciones de empaquetado avanzado, incluida la planta P&T7, cuya finalización está prevista para finales de 2027.

Los anuncios realizados este jueves por Samsung y SK hynix se enmarcan en un paquete de inversiones en la región central del país asiático que asciende a 392 billones de wones (252.222 millones de dólares).

El ministro de Industria surcoreano, Kim Jung-kwan, afirmó durante el acto que estas inversiones incluyen 156 billones de wones (100.434 millones de dólares) en semiconductores y 150 billones de wones en centros de datos de inteligencia artificial (IA).

El paquete regional contempla además 150 billones de wones (96.561 millones de dólares) de otras empresas para un centro de datos de IA en Chungcheong y áreas adicionales no precisadas, según un comunicado del ministerio.

Otras adicionales comprenden proyectos de Samsung Display en pantallas OLED y de nueva generación, instalaciones de sustratos avanzados de encapsulado para servidores de IA de Samsung Electro-Mechanics, una fábrica de baterías de Samsung SDI y una planta de la biofarmacéutica Celltrion.

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Los anuncios de hoy están vinculados a los tres proyectos de inversión en los sectores de semiconductores, inteligencia artificial (IA) física y centros de datos de IA anunciados esta semana por el Gobierno surcoreano, valorados en al menos 1.461 billones de wones (unos 947.000 millones de dólares).