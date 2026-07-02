Récord de consumo eléctrico en Portugal este año por aumento de demanda y las renovables

Lisboa, 2 jul (EFE).- Portugal registró en el primer semestre de este año el mayor consumo de electricidad de su historia para ese periodo, con 27.200 gigavatios hora (GWh), un 3,5 % más que en los mismos meses de un año antes, y las energías renovables cubrieron el 71 % de la demanda, según datos difundidos este jueves por el operador de las redes energéticas portuguesas, REN.

El consumo superó en alrededor de 900 GWh el anterior máximo, alcanzado en 2025, y una vez corregidos los efectos de la temperatura y del número de días laborables, el incremento fue del 3,3 %, señaló la compañía.

Solo en junio, la demanda eléctrica aumentó un 3 % interanual, o un 2,5 % tras aplicar esas correcciones.

Durante el semestre, la generación de renovables abasteció el 71 % del consumo nacional, repartida entre la energía hidroeléctrica (29 %), eólica (26 %), solar fotovoltaica (11 %) y biomasa (5 %).

Las centrales de gas natural cubrieron el 14 % de la demanda, mientras que el saldo importador representó el 15 % restante.

En junio, sin embargo, el peso de las renovables descendió hasta el 55 %, debido a unas condiciones especialmente desfavorables para la producción hidroeléctrica, parcialmente compensadas por un mejor comportamiento de la generación eólica.

La producción solar marcó, además, un nuevo máximo histórico de potencia instantánea, con cerca de 3.800 megavatios, registrados el 29 de junio.

En el mercado del gas natural, el consumo cayó un 9 % en junio respecto al mismo mes de 2025, debido al descenso del 33 % en el gas destinado a la producción eléctrica, aunque el consumo del resto de usuarios aumentó un 5 %.

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El terminal de gas natural licuado (GNL) de Sines se abasteció íntegramente por vía marítima durante junio, con cargamentos procedentes de Nigeria (55 %), Estados Unidos (29 %) y Rusia (16 %).

En el conjunto del semestre, el consumo acumulado de gas aumentó un 6,1 %, impulsado por un crecimiento del 21 % en el segmento eléctrico, mientras que el consumo convencional avanzó un 0,3 %.

Nigeria y Estados Unidos se mantuvieron como los principales suministradores de gas a Portugal, con el 56 % y el 33 % del total, respectivamente. El 8 % del gas consumido tuvo origen ruso y el resto llegó a través de la interconexión por gasoducto con España.

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La interconexión gasista con el país vecino continúa desempeñando un papel complementario para el abastecimiento portugués, mientras que ambas naciones mantienen, además, un mercado eléctrico altamente integrado dentro del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), lo que favorece los intercambios transfronterizos de energía en función de la disponibilidad de generación y de la demanda. EFE