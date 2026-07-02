El Teatro de la Estación refuerza su vocación internacional con la visita de Teatro Círculo de Nueva York

El Teatro de la Estación continúa fortaleciendo su vocación internacional. Este fin de semana, días 4 y 5 de julio, a las 19.00 horas, la sala zaragozana clausurará su Temporada 2025/2026, iniciada el pasado mes de septiembre, con la visita de Teatro Círculo de Nueva York, una de las compañías de referencia del teatro en español en Estados Unidos, que presentará 'La monja alférez', una producción basada en la apasionante historia de Catalina de Erauso.

La presencia de Teatro Círculo constituye, además, un primer avance de la III Muestra Internacional de Teatro de Zaragoza --MIT ZGZ26-- que el Teatro de la Estación celebrará el próximo mes de noviembre.

Ambas citas forman parte de una misma línea de trabajo, que es abrir Zaragoza al diálogo con otras culturas y convertir el Teatro de la Estación en un espacio de encuentro entre compañías, creadores y públicos de distintos países.

Durante sus treinta años de trayectoria, el Teatro de la Estación ha desarrollado una intensa actividad internacional mediante giras, coproducciones, intercambios artísticos y proyectos de cooperación con entidades de Europa, Asia, África y América.

Esa vocación de apertura constituye hoy uno de los rasgos distintivos del proyecto y se refleja tanto en la programación como en la actividad de su compañía residente, Tranvía Teatro, presente habitualmente en escenarios internacionales. Un clásico del Siglo de Oro recuperado para el público del siglo XXI.

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La obra que llega a Zaragoza parte de uno de los personajes más fascinantes de la historia española: Catalina de Erauso (1585-1650), la joven vasca que escapa del convento, adopta una identidad masculina y emprende una intensa vida como soldado en la América colonial, convirtiéndose ya en su tiempo en una figura legendaria.

Inspirándose en su biografía, el dramaturgo novohispano Juan Ruiz de Alarcón escribe una comedia llena de aventuras, duelos, humor, intrigas amorosas y conflictos de honor. Durante siglos la autoría de la obra permanece atribuida a Juan Pérez de Montalbán, hasta que una reciente investigación encabezada por el profesor Germán Vega García-Luengos, de la Universidad de Valladolid, demuestra que el verdadero autor era Ruiz de Alarcón, devolviendo al dramaturgo mexicano una de las piezas más singulares del repertorio barroco.

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La acción sigue las peripecias de Catalina, que bajo el nombre de Alonso de Guzmán intenta mantener oculta su verdadera identidad mientras se ve envuelta en un vertiginoso recorrido de espadazos, equívocos, amores contrariados y desafíos. Una historia de enorme fuerza teatral que, cuatro siglos después, continúa invitando a reflexionar sobre la libertad, la identidad y el derecho de cada persona a construir su propio destino.

UNA PRODUCCIÓN DE NUEVA YORK QUE DIALOGA CON EL PRESENTE

Lejos de ofrecer una recreación historicista, Teatro Círculo propone una puesta en escena contemporánea que sitúa la acción en un sugerente juego de teatro dentro del teatro.

La belleza del verso clásico convive con una mirada actual que acerca la figura de Catalina de Erauso al espectador de hoy, mostrando cómo los grandes textos del Siglo de Oro siguen dialogando con las inquietudes contemporáneas.

La obra está dirigida por Daniel Alonso de Santos y cuenta con la asesoría en verso clásico de Karmele Aramburu. La compañía ha sido reconocida en Nueva York con diversos galardones otorgados por la Asociación de Teatro Independiente (ATI), los Premios Talía de Nueva York y los Latin Alternative Theater Awards (LATA), consolidando a Teatro Círculo como una de las compañías más destacadas del panorama hispano en Estados Unidos.

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TEATRO CÍRCULO, UN REFERENTE DEL TEATRO HISPANO EN ESTADOS UNIDOS

Fundado en 1994 por José Cheo Oliveras y Eva Cristina Vásquez, Teatro Círculo desarrolla desde hace más de tres décadas una intensa labor artística y pedagógica en Manhattan.

Su trabajo ha contribuido decisivamente a la difusión del teatro en español en Estados Unidos, acercando tanto los grandes clásicos del Siglo de Oro como la dramaturgia contemporánea española e iberoamericana a nuevas generaciones de espectadores.

Su presencia en Zaragoza cuenta con la colaboración de Mid Atlantic Arts a través de USArtists International, un programa en colaboración con National Endowment for the Arts y Trust Mutual Understanding.

Con la llegada de Teatro Círculo, el Teatro de la Estación no solo pone el broche final a una intensa temporada de programación, sino que reafirma una manera de entender la cultura: como un espacio abierto al encuentro, al intercambio y a la circulación de ideas, artistas y públicos más allá de las fronteras.

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