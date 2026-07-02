El CSD convoca ayudas por 450.000 euros para el fomento del asociacionismo en el fútbol

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado ayudas por 450.000 euros para el fomento del asociacionismo en el fútbol durante 2026, y que están dirigidas a asociaciones y sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos con el objetivo de financiar programas que faciliten la inserción laboral de sus asociados al término de su carrera deportiva.

Además, la convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes se abre este jueves hasta el 30 de julio, contempla la financiación de los gastos de funcionamiento de estas entidades entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

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Podrán optar a estas ayudas las asociaciones o sindicatos legalmente constituidos como entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la realización de actividades directamente relacionadas con el fútbol o la promoción de los derechos sociales de sus asociados en este ámbito, y que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Asimismo, deberán acreditar la afiliación de, al menos, el 20 por ciento de los futbolistas, árbitros, entrenadores o preparadores físicos con licencia federativa que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal y categoría absoluta de cualquiera de las especialidades del fútbol durante la temporada 2025-26, además de contar con implantación territorial en, al menos, tres Comunidades Autónomas.

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Estas ayudas se financian con cargo a los ingresos generados por la comercialización de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol profesional.