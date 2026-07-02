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Bupa nombra a Israel Ranero director general de su filial en México

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El español Israel Ranero ha sido nombrado director general de Bupa México, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado. Hasta ahora, ocupaba el cargo de director regional para la zona Centro de Sanitas Seguros en España.

En el país, Bupa cuenta con 422.000 clientes y con provisión asistencia propia (Vitamédica), además del Hospital Bité Médica.

Ranero se incorporó a Sanitas hace más de 16 años y ha ocupado diferentes posiciones en la compañía aseguradora, desde donde "ha liderado el desarrollo en varias zonas y ha impulsado su crecimiento", según ha detallado la empresa.

El directivo también ha formado parte de los equipos de trabajo involucrados en la construcción del primer hospital digital de la compañía, el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Oberta de Cataluña. Durante su trayectoria, ha cursado también programas de dirección como el Programa Directivo para el Sector Asegurador de Esade, el Programa Dirección General de IESE y el Digital Business Executive Programe de ISDI.

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