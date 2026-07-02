Acciona pone en servicio las primeras seis estaciones de la nueva Línea 6 del Metro de São Paulo (Brasil)

Acciona ha comunicado este jueves que ha puesto en servicio las primeras seis estaciones de la Línea 6 (Naranja) del Metro de São Paulo (Brasil), las cuales funcionarán inicialmente de lunes a viernes en régimen de operación asistida y acceso gratuito para los usuarios.

El proyecto forma parte de una colaboración público-privada entre el Gobierno del Estado de São Paulo y la Concesionaria Linha Universidade, cuyo accionista mayoritario es Acciona. Según la nota de prensa publicada, esta es la mayor obra de infraestructura actualmente en ejecución de Latinoamérica.

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Una vez finalizada, la línea conectará Brasilândia con la estación de São Joaquim a lo largo de 15,3 kilómetros y 15 estaciones, uniendo la zona norte con el centro de la ciudad. En esta primera fase, se han abierto al público las estaciones de João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, SESC-Pompeia y Perdizes.

Se estima que la Línea 6 transportará 633.000 pasajeros diarios, reduciendo el tiempo de viaje de 90 minutos en autobús a solo 23 minutos en metro, mejorando "significativamente" la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.

"La puesta en servicio de la Línea 6 supone el cumplimiento de un compromiso asumido por Acciona con São Paulo en 2019 y representa un legado transformador para la ciudad. Para miles de familias, no es solo una concesión o un proyecto de inversión, sino una oportunidad real de mejorar de forma tangible y medible su tiempo, su trabajo y su calidad de vida", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales.

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La línea contará con trenes de última generación con capacidad para hasta 2.044 pasajeros y una velocidad máxima de 80 km/h. En un futuro, operarán mediante el sistema CBTC GoA4 de automatización total sin conductor.

Los convoyes han sido fabricados por Alstom en acero inoxidable y destacan por ser "ligeros y eficientes energéticamente" e incorporar sistemas de recuento de pasajeros, mapas dinámicos de las líneas, monitores, videovigilancia y sistemas avanzados de seguridad.

Durante la construcción, Acciona ha asistido a más de 60.000 personas mediante programas sociales centrados en la educación, empleabilidad, igualdad de género y derechos humanos. Estas iniciativas refuerzan el compromiso de la compañía con un "legado social duradero" en las áreas de influencia del proyecto.

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TRAYECTORIA EN BRASIL

Acciona lleva casi 30 años operando en Brasil, donde se realizado proyectos como la Terminal 2 del Puerto de Açu (Río de Janeiro) o la transformación de la Estación Júlio Prestes (São Paulo) en una sala de conciertos.

Recientemente, el Ayuntamiento de São Paulo le adjudicó la construcción del tramo viario entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes, una de las principales arterias logísticas del país y clave para la conexión entre la ciudad y la costa.

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Además, Acciona y la Compañía de Aguas y Alcantarillado de Paraíba firmaron un contrato valorado en 724 millones de euros para el saneamiento de aguas y alcantarillado de 85 municipios en la región de Paraíba, al noreste de Brasil. La multinacional española asumirá estos servicios hasta 2039 y atenderá a una población de 1,7 millones de habitantes.