Transportistas no garantizan entregas de productos en Rusia por la falta de gasolina

Moscú, 1 jul (EFE).- Las empresas de transporte advirtieron de que no garantizan las entregas de productos a locales y supermercados de San Petersburgo por la falta de combustible en todo el país a causa de los ataques ucranianos con drones, informó este miércoles el diario local Fontanka.

Las compañías de transporte por carretera enviaron una circular a varias empresas a las que proveen anunciando problemas para abastecer con normalidad San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país.

Los transportistas solicitan no ser multados, ya que se trata de un problema generalizado y de fuerza mayor.

Según Fontanka, los avisos que se han dado a conocer provienen de empresas localizadas en las regiones del sur o aquellas que cruza el río Volga.

Las cadenas de supermercados defienden que la situación está bajo control y descartan problemas de desabastecimiento, sin embargo la falta de combustible en el país, causada por los constantes ataques ucranianos contra infraestructura logística y petrolera, cumple ya cerca de un mes.

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En las regiones más al norte de San Petersburgo, como es el caso de Carelia, no se detectan tantos problemas con el diésel (utilizado generalmente por camiones), como con la gasolina, pero también empiezan a detectarse problemas de suministro de productos, afirma Fontanka.

Mientras tanto, las empresas de logística, que ya operaban con bajos márgenes, están teniendo problemas de rentabilidad, lo que ha provocado aumentos de precios de alrededor del 10 %, informó esta semana el diario Kommersant. EFE