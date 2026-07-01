Roca Rey, feliz tras su viaje familiar a Perú con Tana Rivera: "Es bonito y hay que aprovecharlo al máximo"

A pesar de que hace solo tres meses que salió a la luz la discreta historia de amor que están viviendo Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey, la mejor prueba de que está completamente afianza y va muy en serio es el viaje que ambos acaban de hacer a Perú para pasar unos días con su familia y que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo le viese torear por primera vez en su país natal.

Tras triunfar en la feria de San Juan Bautista de Chota en la región de Cajamarca, logrando el trofeo a la mejor faena ante la orgullosa mirada de su novia, el diestro ha regresado a Madrid para continuar con su temporada taurina en España, ya que este miércoles está previsto que se vista de nuevo de luces en Burgos. Mientras Tana, que ha viajado con él, ha logrado esquivar a las cámaras, Roca no ha dudado en sincerarse sobre sus primeras vacaciones en su tierra con la nieta de la duquesa de Alba.

PUBLICIDAD

"Bastante contento ahí en mi país, en el Perú. En Lima unos días, ya después de la Feria de Chota" ha revelado con una gran sonrisa en el aeropuerto, reconociendo lo especial que ha sido "tener tiempo para estar unos días en el Perú con mis papás, con mi hermano, con mi abuela, con mis tíos", y también con su novia, aprovechando este hueco en su apretada agenda profesional. "La verdad que es bonito, porque pocas veces hay para estar con ellos y hay que aprovecharlo al máximo" ha confesado.

Satisfecho tras su éxito en la feria de Chota, ha asegurado que "la pasión que hay en el Perú por el toreo es increíble. No se ve en muchos sitios, yo la verdad que estoy muy orgulloso de mi tierra y es muy bonito regresar siempre, y es una pena irse". "Pero también estoy muy bien aquí en España, me tratan bastante bien Soy feliz aquí, tengo muchos amigos. Es mi segunda casa está claro, aquí vivo desde que tengo 15 años y me han acogido increíblemente bien, yo soy muy feliz aquí" ha añadido rápidamente.

PUBLICIDAD

Y aunque no ha querido entrar en detalles sobre su noviazgo con Tana, sí ha respondido con un "muchas gracias" cuando la prensa le ha comentado lo enamorado que está, bromeando con la ausencia de su chica a su regreso a Madrid: "¿Dónde estará?" ha preguntado entre risas.

Sí ha confirmado que está en un gran momento tanto a nivel personal como profesional, ya que "la verdad que la temporada va bastante bien Disfrutándola, sintiéndola mucho Muy agradecido a toda la gente que llena las plazas Y que va a vernos a todos los toreros, a mí y a mis compañeros Y creo que el torero está viviendo un momento bastante importante en el mundo en general, en todos los países taurinos Y hay que aprovecharlo".

PUBLICIDAD

Por último, y después de los rumores surgidos por la seriedad y actitud distante con la hija de Francisco Rivera antes de poner rumbo a Perú, Roca Rey ha aclarado con una sonrisa que "estaba todo bien, yo soy serio a veces", dejando claro que su relación marcha a las mil maravillas.