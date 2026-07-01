Google prueba Gmail Live en iOS y Android, la función que permite buscar correos hablando con Gemini

Google ha comenzado a probar su función Gmail Live para algunos usuarios en dispositivos Android e iOS, con lo que permite utilizar las capacidades del asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini en el formato Live para buscar información de correos electrónicos mediante una conversación natural.

Gemini Live es una función avanzada del asistente de Google que permite mantener conversaciones fluidas mediante comandos de voz naturales y en tiempo real, que también permite entender el entorno y el contexto, mediante las cámaras del dispositivo donde se esté utilizando y visualizando lo que se muestre en pantalla.

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Como ya adelantó Google en su conferencia anual para desarrolladores Google I/O, la compañía pretende llevar esta capacidad e Gemini Live al correo electrónico con la nueva función Gmail Live, que ya ha comenzado a probar con algunos usuarios para la aplicación en dispositivos iOS y Android.

Así lo ha compartido 9to5Google, que ha podido comenzar a probar esta característica de Gmail Live para llevar a cabo tareas como buscar información entre los correos electrónicos de la bandeja de entrada mediante una conversación natural, así como generar resúmenes de dicha información.

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Para activar Gmail Live, bastará con pulsar en el icono correspondiente para esta función ubicado en la barra de búsqueda de 'Ask Gmail'. Tras ello, se abre una interfaz de pantalla completa a través de la que se puede comenzar a hablar con el asistente de IA para solicitar la información requerida. Las respuestas aparecen en pantalla y también se leen en voz alta.

Por el momento, Gmail Live está disponible en versión beta para algunos usuarios seleccionados, y se lanzará inicialmente para suscriptores de Google AI Pro y Ultra.