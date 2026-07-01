El PP aclara que apoya nacionalizar nietos de exiliados y que nunca habló de "fraude", y critica la gestión del Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha insistido este lunes en denunciar la "opacidad" y la "urgencia" con la que, a su juicio, se está aplicando la llamada 'Ley de Nietos' para otorgar la nacionalidad española a descendientes de exiliados españoles y ha explicado que su partido no se opone a concederla a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura, sino que cuestiona la decisión del Gobierno de incluir también en el proceso a otro tipo de emigrantes.

Así lo ha aclarado Muñoz durante su intervención en un desayuno de Nueva Economía Fórum que ha querido aprovechar para desmontar los "bulos" y la "demagogia" a los que, según ha denunciado, está recurriendo el Ejecutivo para "manipular" la posición del PP en este tema.

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En concreto, se ha referido a un post del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que recordaba que tanto ella misma como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendían la recuperación de la nacionalidad por parte de los descendientes de quienes fueron forzados al exilio por motivos políticos. "Nos llaman hipócritas e incoherentes, pero es mentira", ha proclamado Muñoz.

La portavoz ha recordado que durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática --que incluye la conocida como 'Ley de Nietos' en una disposición adicional-- el Congreso rechazó expresamente una enmienda de Ciudadanos que "venía a decir que cualquiera podía recuperar la nacionalidad si había salido de España por cualquier razón". "Si con su dinero se fue a México y montó una cervecera, su bisnieto podría recuperarla", ha apuntado.

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LA INSTRUCCIÓN DE JUSTICIA QUE ABRE OTRAS PUERTAS

El Congreso rechazó aquella propuesta y "votó que sólo aquellos que salieron al exilio pudieran recuperar la nacionalidad de sus descendientes", pero, según denuncia Muñoz, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que ocupaba Sofía Puente, hermana del ahora titular de Transportes, publicó una instrucción para regular el proceso de nacionalizaciones por esta vía en la que "se reinterpretó la ley".

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"Donde decía que era sólo para exilio, ahora eran todos", ha enfatizado la dirigente 'popular', quien ha remarcado que desde 2022 hasta ahora el PP ha venido preguntado al Gobierno sobre este asunto y no les han contestado porque han optado por "un sistema de opacidad absoluto".

Según las cifras de los 'populares' --que difieren de las Gobierno-- "ahora de repente hay dos millones y medio de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España".

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EL PSOE PIDIENDO VOTOS A QUIENES NUNCA HAN PISADO ESPAÑA

Y a esto se une, según Muñoz, que hay "cargos del PSOE en muchos países del extranjero" organizando actos en los que argumentan que la gente va a poder votar gracias a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Yo me pregunto: ¿Por qué tanta rapidez? ¿Por qué están teniendo que contratar empresas externas para hacer lo que los consulados no pueden hacer? ¿Por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad? Y sobre todo ¿por qué les ha molestado tanto que preguntemos? ¿Por qué necesitan mentir para justificar lo que han hecho?", ha lanzado Muñoz.

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La portavoz del Grupo Popular ha añadido que ellos no quieren poner bajo sospecha el sistema electoral. "Nosotros nunca hemos hablado de fraude pero ¿por qué tanta urgencia? y, sobre todo ¿por qué no quieren que debatamos seriamente de este tema?", ha insistido.

USA LA POLÍTICA EXTERIOR PARA SUS INTERESES

Por otra parte, durante su intervención, Muñoz ha señalado a Sánchez por haber "utilizado" la política exterior para intentar "ganar pulso" a nivel interno. "Ha intentado ganar votos enfrentando a presidentes", lo que, a su juicio, "es de una irresponsabilidad absoluta".

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En primer lugar porque "no le ha valido de nada" teniendo en cuenta que el PSOE ha perdido las elecciones autonómicas celebradas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía y, en segundo, porque ha generado "tensión" con los socios europeos.

La dirigente del PP sostiene que el Gobierno haya basado su política exterior en las recomendaciones de "un presunto contrabandista" --en alusión al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero-- está pasando factura a España.

"Delegar la responsabilidad de la España exterior en alguien que no es un Premio Nobel de la Paz, sino en alguien que negociaba y traficaba con vidas humanas en Venezuela o que se lo llevaba crudo cuando iba a ver a otros países tiene un coste", ha abundado.

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Por eso, Muñoz entiende que es "más importante que nunca" que España cuente con un presidente "responsable" que, cuando vaya a Europa, los socios sepan de antemano que si España se compromete a algo, pueden contar con ella, y tengan claro que no van a utilizar "nunca" la UE ni los acuerdos comunitarios para beneficio propio. Y es que defiende que una nación que aspira a tener palabra en el mundo "debe ser fiable y creíble" para lamentar que en estos momentos España no lo sea.

APOYARÁN A CORINA MACHADO SI VUELVE

Preguntada, en concreto, sobre el doble terremoto acaecido en Venezuela y sobre si animaría a la líder opositora venezolana María Corina Machado a regresar su país, Muñoz ha querido dejar claro que su partido apoyará que lo haga si lo considera oportuno.

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La portavoz 'popular' sostiene que Machado es "la esperanza del pueblo venezolano" y que si piensa que es adecuado estar al lado de sus conciudadanos "en una de las mayores tragedias de su país" apoyando a sus conciudadanos, el PP la apoyará.