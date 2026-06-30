Bizkaia destina 100.000 euros de ayuda de emergencia humanitaria para Venezuela a través de Unicef

La Diputación Foral de Bizkaia ha destinado 100.000 euros en ayuda de emergencia humanitaria para Venezuela, partida que se destinará, a través de Unicef, y dirigida a garantizar el acceso a agua segura y condiciones básicas de higiene para población ubicada en refugios temporales y comunidades con infraestructuras dañadas.

En una nota, desde el Departamento foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, han explicado que, en medio de este contexto donde "los sistemas de abastecimiento han colapsado o funcionan de forma intermitente, asegurar el acceso a agua potable resulta esencial para prevenir brotes de enfermedades y proteger la salud de la infancia".

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Por ello, la teniente de diputada general y responsable foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha defendido la necesidad de "respuestas inmediatas allí donde la vida de las personas está en riesgo". A su juicio, Bizkaia tiene que actuar siempre que tenga capacidad, tratando de garantizar "el acceso a derechos y necesidades básicas, incluso en situaciones extremas".

Para ello, se priorizará el suministro urgente de agua segura mediante soluciones como el transporte de agua, la instalación de puntos de distribución y sistemas de tratamiento, así como la entrega de kits de higiene familiar.

En paralelo, se apoyará la instalación de infraestructuras temporales de saneamiento, incluyendo letrinas y espacios adaptados en refugios, con el fin de reducir los riesgos asociados a la falta de condiciones higiénicas adecuadas y al hacinamiento de la población desplazada.

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La intervención se complementará con acciones de promoción de la higiene a nivel comunitario, dirigidas a prevenir enfermedades y reforzar prácticas seguras, especialmente entre niños, niñas y sus cuidadores.

De forma coordinada con las autoridades y los actores humanitarios, estas acciones permitirán estabilizar las condiciones de vida en las zonas afectadas, salvando vidas en el corto plazo y sentando las bases para la recuperación de servicios esenciales en el medio plazo.

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