González-Josemaría ganan la final femenina de Oysho Pádel Valladolid y Coello-Tapia lo hacen por tercer año consecutivo

Bea González y Puala Josemaría se han proclamado campeonas del Oysho Premier Pádel de Valladolid al derrotar poe 6-4 y 6-2 a la pareja formada por las catalanas Ari Sánchez y Andrea Ustero, mientras que la final masculina se la han llevado el vallisoletano Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, que se proclaman vencedores de este torneo por tercer año consecutivo tras derrotar por 6-4 y 6-3 a Ale Galán y Fede Chingoto.

La primera de las finales ha comenzado a las 17.30 horas en la pista central de la plaza Mayor de Valladolid, la más antigua de España, donde en una hora y 16 minutos la dupla formada por González y Josemaría, pareja dos del circuito, se han impuesto en dos set a la pareja tres, que llegaba a su tercera final consecutiva.

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Bea González y Paula Josemaría se han impuesto en el primer set tras romper el saque de la pareja tres en el juego cinco, una rotura que han consolidado y que les ha permitido hacerse con la primera manga. En el segundo set, la pareja dos ha logrado romper el saque en el tercer juego, lo que se ha vuelto a repetir en el juego siete, una situación o que no han podido contrarrestar Sánchez y Asutero, que han caído finalmente por 6-2.

Paula Josemaría se hace con un torneo que ya conquistó en 2025 aunque entonces formaba pareja con Ari Sánchez.

Por su parte, Coello y Tapia se han impuesto en poco más de una hora a la pareja formada por el madrileño Alejandro Galán y el argentino Federico Chingoto, a quienes se han impuesto en dos set por 6-4 y 6-3.

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El primer set estuvo muy igualado y cada dupla consiguió sacar adelante su saque, hasta llegar a un 5-4 en el que Coello y Tapia consiguieron romper el saque de sus contrincantes e imponerse 6-4.

La segunda manga se mantuvo igualado hasta que en el juego ocho se produjo una rotura de saque a favor de Coello y Tapia, que se pusieron por delante, 5-3, tras lo que sacaron para coronarse de nuevo ganadores de un partido en el que Fede Chingoto ha necesitado asistencia médica ya que lleva varios días con problemas de salud.

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El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, los responsable de Premier Padel y patrocinadores han estado presentes en la entrega de los trofeos en la pista central 'Caja Rural de Zamora' de la plaza Mayor, un torneo de pádel que es el más longevo, con veinte años de historia.