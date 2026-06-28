EL argentino Dylan Bordón pone rumbo a la NCAA y no continuará con el La Laguna Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 27 jun (EFE).- El club de baloncesto La Laguna Tenerife ha anunciado que el base argentino Dylan Bordón ha hecho efectiva su opción de salida para rescindir su vinculación con el equipo tinerfeño y jugará la próxima temporada en la NCAA, con la Universidad de San Francisco en los San Francisco Dons.

El internacional absoluto argentino, de 21 años, llegó al conjunto insular el pasado agosto de 2025 procedente del Gran Canaria, para estar en dinámica con el primer equipo al tiempo que competía con el Fundación CB Canarias en la Liga U, con un contrato de dos temporadas con otras dos en añadido opcionalmente, que ha rescindido para ir a jugar la liga universitaria de los Estados Unidos.

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Durante su etapa como aurinegro, Bordón tuvo participación en nueve partidos de la ACB con la primera plantilla, en los que sumó 25 minutos de juego, y en seis de la Liga de Campeones de Baloncesto, donde sumó 45 minutos y una producción de 21 puntos, cuatro rebotes y nueve asistencias, además de los 20 encuentros disputados con el filial, con unos promedios de 19,1 puntos y 5 asistencias por choque.

Con la oficialidad de esta salida, La Laguna Tenerife ya se ha despedido de cinco jugadores con las marchas de Patty Mills, Kevin Yebo, Elvar Fridriksson y Thomas Scrubb, que no continuarán en la entidad para la campaña 2026/27. EFE

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