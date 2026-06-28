Domingo, 28 de junio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas- Los venezolanos permanecen sumidos en la tragedia humana causada por un doble terremoto el pasado miércoles y concentrados en la tarea de rescatar personas entre los escombros a la que se han sumado ya 1.600 rescatistas procedentes de diferentes países.

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IRÁN GUERRA

Teherán- Las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentan tras el intercambio de ataques que ambas partes justifican como respuesta a supuestas violaciones del memorando de entendimiento firmado para poner fin a la guerra, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre las partes.

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-El Líbano se aboca a un escenario de nuevas tensiones internas después de que el grupo chií libanés Hizbulá acusara al Gobierno de "ceder la soberanía" por el acuerdo marco firmado con Israel, pese a que las autoridades cuentan con el respaldo internacional.

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ISRAEL PALESTINA

Gaza.-El pasado 9 de octubre de 2025, el mismo día de la firma del actual alto el fuego, Israel bombardeó una vivienda multifamiliar en la que vivían unas 45 personas en la ciudad de Gaza y solo ahora, más de ocho meses después, rescatistas pueden buscar allí los cadáveres de ocho personas.

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DÍA ORGULLO

Nueva York- La ciudad de Nueva York celebra este domingo el Desfile del Orgullo LGTBIQ+, una de las mayores manifestaciones del mundo en favor de los derechos del colectivo, que recorre Manhattan con miles de participantes en las calles.

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ADEMÁS

DÍA ORGULLO MÉXICO

Ciudad de México - En Ciudad de México, un barbero realiza cortes de cabello a personas trans para desafiar los estereotipos de belleza que aún prevalecen y contribuir a la construcción de espacios más seguros e inclusivos frente a la violencia y discriminación que siguen afectando a esta población.

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DÍA ORGULLO COLOMBIA

Bogotá - Bogotá celebra la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, una movilización en defensa de la igualdad y la diversidad, a mes y medio de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella, opositor a la adopción igualitaria, asuma la Presidencia de Colombia.

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- Además, la organización defensora de los derechos LGBTIQ+ Colombia Diversa entrega al Museo Nacional la demanda con la que, en 2010, reclamó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y que fue clave para la decisión posterior de la Corte Constitucional.

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MEL BROOKS

- Los Ángeles (EE.UU.).- Mel Brooks, uno de los comediantes más influyentes del siglo XX, cumple este domingo 100 años, fiel a la convicción que ha guiado su premiada obra: "la risa es un grito de protesta contra la muerte". Una filosofía plasmada en creaciones tan emblemáticas como el ‘Superagente 86’ y ‘Los productores’.

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BPI ASAMBLEA ANUAL

Basilea - El Banco de Pagos Internacionales (BPI) celebra su Asamblea General y publica su Informe Anual, en el que analiza los acontecimientos más destacados en los mercados financieros desde hace un año.

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ISRAEL PALESTINA

Hebrón - En una inédita decisión, las autoridades israelíes decidieron este mes transferirse la gestión urbanística de la Tumba de los Patriarcas de Hebrón (Cisjordania), uno de los lugares santos del mundo más venerados por musulmanes y judíos, en una ruptura del protocolo de esta ciudad acordado en 1997 que, según el Gobierno palestino, amenaza con borrar la herencia islámica del enclave.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Santiago.- CHILE NUTRICIÓN.- Chile fue el primero del mundo en implementar en 2016 un sistema obligatorio de sellos frontales en alimentos y bebidas para advertir sobre componentes dañinos para la salud, una normativa que ha sido replicada en distintas partes del mundo, pero no ha logrado combatir completamente la obesidad en el país austral. Por Juan José Góez (foto)(video) (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS GOLPE.- Conmemoración del 17 aniversario del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente de Honduras Manuel Zelaya. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA TURISMO.- La Alcaldía de La Paz promueve la recuperación del Parque Laikakota, uno de los miradores más emblemáticos situados cerca del centro de la ciudad sede del Gobierno boliviano, con una intervención de limpieza, refacción y arte a la que ha convocado a ciudadanos y artistas. (Texto) (Foto) (Video)

Miami.- EEUU MÚSICA.- El cantante mexicano Carin León da este domingo el primer concierto de cualquier artista en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami, lo que refleja el creciente éxito del género regional de México en Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Europa

Moscú.- RUSIA ELECCIONES.- Congreso federal del partido del Kremlin, Rusia Unida, de cara a las elecciones legislativas del septiembre. (Texto)

Ginebra.- FISICA PARTICULAS.- El Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) se dispone a apagar su gran colisionador de partículas (conocido como LHC) para que entre en una etapa de optimización que se prolongará por cerca de cuatro años. (Texto) (Foto)

París.- MODA PARÍS.- París celebra su Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027. (Texto) (Foto) (Video)

París.- MODA PARÍS.- París celebra su última jornada de la Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Celini, Andrade o Sacai, entre otros. (Texto) (Foto) (Video)

Basilea-BPI ASAMBLEA ANUAL-El Banco de Pagos Internacionales (BPI) celebra su Asamblea General y publica su Informe Anual, en el que analiza los acontecimientos más destacados en los mercados financieros desde hace un año. (Texto)

Oriente Medio

Jerusalén.- ISRAEL RUMANÍA.- El presidente israelí, Isaac Herzog, parte hacia Rumania para una visita de Estado de dos días, durante la cual hablará ante el Parlamento rumano por invitación de su homólogo, el presidente Nicusor Dan. (Texto)

Hebrón.- ISRAEL PALESTINA.- En una inédita decisión, las autoridades israelíes decidieron este mes transferirse la gestión urbanística de la Tumba de los Patriarcas de Hebrón (Cisjordania), uno de los lugares santos del mundo más venerados por musulmanes y judíos, en una ruptura del protocolo de esta ciudad acordado en 1997 que, según el Gobierno palestino, amenaza con borrar la herencia islámica del enclave. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- Los tailandeses residentes en Bangkok están llamados a las urnas para elegir al gobernador capitalino, unos comicios que sirven como termómetro tras las elecciones generales celebradas en febrero en las que venció el partido conservador Bhumjaithai, mientras que el progresista Partido del Pueblo sufrió una dura derrota. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR JAPÓN.- El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, se reúne con su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-baek, en el último día de su visita a Corea del Sur con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de defensa en medio de la mejora reciente de las relaciones bilaterales. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA FRANCIA.- El rey de Tailandia, Vajiralongkorn, viaja a Francia para una visita oficial que se extenderá hasta el 2 de julio y en la que prevé reunirse con el presidente Emmanuel Macron, entre otras actividades.

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