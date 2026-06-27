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Sanz ofrece al embajador de Venezuela la Unidad Canina de Rescate de Bomberos tras los terremotos

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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto a disposición del embajador de Venezuela en España, Timoteo Zambrano, los profesionales que componen el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la ciudad, "y especialmente, la Unidad Canina de Rescate, que ha participado en catástrofes internacionales con la máxima profesionalidad y entrega".

En una carta enviada a la Embajada, Sanz destaca que la citada unidad cuenta con personal experimentado en este tipo de siniestros, como el acaecido en Turquía, "ofreciendo, junto a los guías caninos y sus perros, personal que se pueda trasladar al lugar que se indique para relizar tareas de desescombro y apuntalamientos con equipamiento adecuado para estas tareas".

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Asimismo, el regidor ha traslado al embajador todo el apoyo de los sevillanos, "el aliento y disposición en lo que se pueda ser de ayuda", en estos "terribles momentos". "Ayer mismo tuve la oportunidad de compartir unos momentos con la comunidad venezolana residente en Sevilla y pude transmitir personalmente ese apoyo".

Sanz, por último, ha expresado su más sincero pésame por los fallecidos --la cifra de víctima mortales se acerca al millar-- y el deseo de una pronta recuperación para los heridos en este "espisodio sísmico que asola al querido pueblo venezolano".

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