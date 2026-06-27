Miles de apasionados de la Vespa desfilan en Roma para celebrar los 80 años de un "icono"

Roma, 27 jun (EFE).- Miles de apasionados de la Vespa han tomado este sábado Roma para celebrar los 80 años de historia de esta mítica motocicleta, rodando frente a los principales monumentos de la capital como el Coliseo y desafiando una intensa ola de calor.

Más de 10.000 fanáticos de este 'motorino' han llegado desde 48 países de todo el mundo para sumarse estos días a la conmemoración, articulada en un amplio programa de actividades en la Ciudad Eterna.

El punto central de la fiesta ha sido un desfile de 'Vespas' que ha transcurrido hoy por el centro de la capital, pasando junto al monumental Coliseo, la Plaza Venecia o el Circo Máximo, lo que ha obligado a modificar el recorrido del transporte público local.

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Los 'vespistas' han desfilado mostrando sus banderas y sonando el claxon ante la curiosa mirada de los muchos turistas que abarrotan la capital italiana.

El desfile ha tenido lugar en medio de una intensa ola de calor, con picos de hasta 37 grados centígrados.

La Vespa fue inventada en 1946 por el empresario Enrico Piaggio con la intención de revolucionar la movilidad con un vehículo a dos ruedas barato, ágil y para todos los públicos... "hombres, mujeres y hasta para un cura en sotana", llegó a presumir su creador.

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A lo largo de estos ochenta años, los casi 20 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, en sus múltiples y distintos modelos, y su presencia en la cultura popular han hecho de este ciclomotor todo un emblema del diseño italiano.

Tal es así que las instituciones italianas se han volcado en las celebraciones por el aniversario e incluso se ha acuñado una moneda conmemorativa de plata para la colección numismática estatal.

La propia primera ministra, Giorgia Meloni, ha recibido en Roma esta semana a los directivos del Grupo Piaggio y ha destacado que la Vespa "no solo es una excelencia industrial sino también uno de los iconos italianos más amados" en todo el planeta. EFE

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