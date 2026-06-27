Francia: la decisión de Burkina Faso de romper relaciones es "hostil y sin fundamento"

París, 27 jun (EFE).- El Gobierno francés lamentó este sábado que Burkina Faso decidiese "de manera unilateral" romper relaciones diplomáticas y calificó el anuncio "de hostil y sin fundamento que ilustra la preocupante deriva de las autoridades burkinesas".

"Francia lamenta esta decisión hostil y sin fundamento que ilustra la preocupante deriva de las autoridades burkinesas. Las medidas de reciprocidad necesarias están siendo examinadas", señaló en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Francia.

Burkina Faso anunció el viernes que decidió romper sus relaciones diplomáticas con Francia, país al que acusa de apoyar a los grupos terroristas que operan en este país y en la región del Sahel, una acusación que París rechaza.

"Las autoridades francesas prestan especial atención a la seguridad del personal del Estado presente en el país y de la comunidad francesa que reside en Burkina Faso. En este contexto particular, instan a los nacionales franceses a mantener una vigilancia reforzada", agregó el Ministerio francés.

PUBLICIDAD

Francia, añadió la nota, "reitera su solidaridad con la población de Burkina Faso y recuerda la solidez de los lazos que unen a nuestros dos pueblos".

En un comunicado firmado por el portavoz del Gobierno, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, las autoridades burkinesas justificaron su decisión "tras una evaluación exhaustiva del estado actual de las relaciones bilaterales" con Francia.

Según el Gobierno, "ya no se reúnen las condiciones indispensables para promover unas relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza recíproca, el respeto del principio de no injerencia en los asuntos internos y la soberanía nacional".

Las autoridades burkinesas también acusan a las autoridades francesas de llevar a cabo "un activismo incesante" contra los intereses de Burkina Faso. El comunicado denuncia "ambiciones neocoloniales", y un "apoyo activo a redes subversivas y a los terroristas que enlutan a nuestro país y al Sahel".

PUBLICIDAD

Las relaciones entre Uagadugú y París se han deteriorado desde la llegada al poder del capitán Ibrahim Traoré en septiembre de 2022, tras un golpe de Estado. A partir de entonces, la embajada de Francia en Uagadugú fue objeto de ataques por parte de manifestantes afines a las nuevas autoridades.

Con el paso de los meses, las autoridades burkinesas también lograron la retirada de las fuerzas especiales francesas 'Sabre' en febrero de 2023, poniendo fin a una presencia militar francesa que se había prolongado durante varios años. Posteriormente, el país reorientó su política exterior hacia nuevos socios, en particular Rusia. EFE

PUBLICIDAD