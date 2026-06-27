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El Gobierno eleva a 133 los españoles desaparecidos y mantiene 5 fallecidos y 14 atrapados bajo escombros

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El último balance oficial que ha facilitado este sábado el Gobierno sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 119 a 133 los desaparecidos, y mantiene las cifras previas de cinco fallecidos y 14 ciudadanos localizados, pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado además, tras proporcionar las nuevas estimaciones, que ya ha sido entregado el primer paquete financiero de la AECID para las primeras necesidades.

Albares también ha confirmado la llegada de los primeros rescatistas españoles, tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El ministro ha recordado por último que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos y ha recordado los teléfonos de atención disponibles a tal efecto: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

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