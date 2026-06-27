El Ejército de Somalia afirma haber matado a alrededor de 30 yihadistas de Al Shabab

Nairobi, 27 jun (EFE).- El Ejército de Somalia afirmó haber matado a alrededor de 30 miembros del grupo yihadista Al Shabab en ataques aéreos en el centro del país, en la región del Medio Shabelle, en una operación en coordinación con socios internacionales.

Los ataques aéreos tuvieron lugar en las zonas de Gayfo, Ruun Idiris y Ali Gaduud los pasados días 24 y 25, según un comunicado difundido a última hora del viernes por el Ministerio de Defensa somalí.

Allí, los yihadistas habían establecido "centros de movilización, instalaciones de entrenamiento y emplazamientos utilizados para almacenar armas, municiones y suministros militares", detalló el Ministerio.

Además de los yihadistas abatidos, algunos de los cuales "se estaban reuniendo para preparar actividades terroristas", las Fuerzas Armadas somalís destruyeron "dos vehículos, tres motocicletas, armas, munición y otros suministros militares usados por el grupo".

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

Somalia ha reforzado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

PUBLICIDAD

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE