VÍDEO: Protección Civil C-LM, en contacto con Ministerio del Interior para cooperar "en lo que se necesite" en Venezuela

Protección Civil de Castilla-La Mancha está en contacto con el Ministerio del Interior, que es el que está coordinando a nivel nacional la ayuda a Venezuela tras el terremoto, para "poder cooperar en lo que se necesite".

Así lo ha adelantado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en el acto inaugural de la planta de procesado de pistacho Agróptimum, en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca).

García-Page ha evidenciado su determinación a colaborar "en lo que podamos, en lo que sea necesario" ante una noticia que "nos sobrecoge" como es el terremoto de Venezuela.

"Me van a permitir que comparta también el dolor que hoy sentimos todos, todas las personas de bien, por lo que nos está pasando al otro lado del charco en Venezuela, es terrible", ha asegurado.

A su juicio, "probablemente tengamos días enormemente terribles, y no me refiero sólo a los españoles que están afectados y que pueden fallecer, sino porque realmente es increíble" lo que ha sucedido en un país que tenía "una situación que ya nos preocupaba a todos, de problemas políticos, de problemas de corrupción, de carencia de servicios públicos". Algo que "está haciendo que todos sumemos esfuerzos", ha precisado.

PUBLICIDAD