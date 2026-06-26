Uruguay celebra 25 años de políticas de drogas con "un mismo hilo conductor"

Montevideo, 26 jun (EFE).- La Junta Nacional de Drogas de Uruguay presentó este viernes un informe de evaluación de las políticas públicas de drogas implementadas en Uruguay durante los primeros 25 años del siglo XXI que concluye que estas siguieron "un mismo hilo conductor".

"Después de cinco gobiernos de distinto signo político hemos podido mantener una política y eso hay que celebrarlo", destacó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, durante la conmemoración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

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El informe recuerda que "en los años 2.000, la regulación de mercados de drogas era un tema limitado a espacios académicos especializados" y que la discusión global sobre el tabaco fue la que "abrió un camino".

"En Uruguay, la acumulación de evidencia y demandas sociales abrió espacio para un cambio disruptivo. Primero fue el tabaco, y en 2013, la regulación estatal del cannabis representó una verdadera 'revolución política', al sustituir el paradigma prohibicionista por un modelo alternativo basado en derechos, salud y control democrático del mercado", repasa el informe.

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Pese a que Uruguay fue pionero en la regulación del mercado de cannabis, Rossi dijo a la prensa que el país aún tiene "muchas situaciones pendientes", como la homogeneización de las redes de atención al consumo problemático, el tratamiento de los consumidores problemáticos de alcohol y el debate sobre el uso de los psicodélicos.

Rossi informó que en Uruguay hay más de 270.000 consumidores problemáticos de alcohol, por lo que el próximo agosto iniciarán una campaña para formar a trabajadores de la salud en "intervenciones breves".

"Esto no habla solo de dependientes al alcohol, habla de otro degradé que tiene que ver con consumidores problemáticos que no llegaron todavía a la dependencia pero que tenemos que tratar de que no lleguen y esto muchas veces en los tratamientos de droga no está incorporado", explicó. EFE

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