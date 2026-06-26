Agencias

Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: "Es una violación estúpida de nuestro acuerdo"

Guardar
Google icon
Imagen PZAO7OD7Y5FVVJKHMEV3SJCEOE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a las autoridades de Irán de lanzar un ataque con drones contra buques en aguas del estrecho de Ormuz, lo que ha calificado de "violación estúpida" del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada.

"La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra buques que atravesaban el estrecho de Ormuz. Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un buque de carga de gran tamaño y muy costoso. Se produjeron daños, pero el buque pudo continuar su travesía", ha relatado en sus redes sociales, tras lo que ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han derribado "otros tres drones".

PUBLICIDAD

"Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego", ha agregado el inquilino de la Casa Blanca en el mismo mensaje.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Bolsa española cae un 0,45 % por la venta de acciones de tecnológicas

Infobae

México detiene a supuesto jefe regional de Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa

Infobae

Fujimori rompe la 'teoría del panetón' al ganar la Presidencia de Perú al cuarto intento

Infobae

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament activa una campaña tras el terremoto de Venezuela

Infobae

Los desaparecidos por los seísmos podrían ser 50.000, según cifras que maneja la ONU

Infobae