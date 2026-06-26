Peña dice que está avanzando la negociación del Anexo C de Itaipú entre Paraguay y Brasil

Asunción, 26 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este viernes que "están avanzando" las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional.

"Entre Paraguay y el Brasil hay trabajos técnicos que están avanzando. Esos trabajos nunca se han detenido", dijo Peña a periodistas, tras una verificación de los avances de las obras viales en el departamento de Alto Paraguay (oeste).

El mandatario adelantó que durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que tendrá lugar el próximo martes en Asunción, habrá "la oportunidad de poder tocar" este asunto, dado que está prevista la visita de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

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"Esto es un proceso que se inició hace muchísimo tiempo, pero no tiene una fecha de culminación. No hay una fecha en donde se diga, si no se llega a un acuerdo, acá se rompe el Tratado", enfatizó el jefe de Estado al referirse a la marcha de las negociaciones de este apéndice, que debía revisarse pasados cincuenta años de su entrada en vigor, fecha que se cumplió en agosto de 2023.

El Anexo C indica que cada país tiene derecho al 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica de Itaipú, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

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Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este apartado, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

En ese contexto, Peña destacó que las negociaciones con Brasil para aprovechar la energía de Itaipú, una de las centrales más grandes del mundo, se desarrollan con una visión de largo plazo, proyectada para los próximos cuarenta años.

En mayo de 2024, ambos Gobiernos decidieron elevar las tarifas pagadas por Brasil para los próximos tres años, hasta los 19,28 dólares por kilovatio mes -frente a los 16,71 dólares por kilovatio/mes establecidos para 2023- y llegaron a un principio de acuerdo sobre el Anexo C, según el cual Paraguay podrá vender "libremente" el excedente de su energía al mercado libre brasileño, regulado o no regulado.

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Paraguay suspendió las negociaciones en abril del año pasado después de que Brasil admitiera que su agencia de inteligencia organizó en 2022 una operación de espionaje contra su vecino y socio en Itaipú.

Esta central suministra alrededor del 90 % del mercado eléctrico de Paraguay, y el 7 % de Brasil. EFE