Mucac La Coracha presenta la muestra fotográfica 'Paz Errázuriz. Poéticas de resistencia'

Mucac La Coracha acoge 'Paz Errázuriz. Poéticas de resistencia', una exposición organizada junto a Fundación Mapfre dedicada a una de las figuras esenciales de la fotografía latinoamericana contemporánea. Se podrá visitar desde este viernes hasta el 15 de noviembre en el Espacio Tres del equipamiento municipal.

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Luis Lafuente, junto a la comisaria de la muestra y responsable del Área de Itinerancias Nacionales e Internacionales de Fundación Mapfre, Victoria del Val, han presentado la muestra.

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La exposición reúne 75 fotografías de Paz Errázuriz (Santiago de Chile, 1944), todas ellas procedentes de las colecciones de Fundación Mapfre, y constituye la primera muestra dedicada a la artista en Málaga y en Andalucía.

Reconocida internacionalmente y representante de Chile en la 56 Bienal de Arte de Venecia, celebrada en 2015, Errázuriz ha desarrollado una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por una mirada profundamente humana y por su compromiso con quienes viven en los márgenes de la sociedad, han destacado en la presentación.

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Autodidacta, comenzó a fotografiar a finales de los años 70, en pleno régimen de Augusto Pinochet, instaurado tras el golpe de Estado de 1973. En aquellos años, salir a la calle con una cámara era también una forma de resistencia.

Desde entonces, su trabajo se ha centrado en comunidades y personas habitualmente excluidas de los relatos oficiales, estableciendo con ellas relaciones de confianza que se traducen en imágenes de gran intensidad emocional y ética.

Su obra, inscrita en la tradición de la documentación social, se caracteriza por una extraordinaria cercanía con las personas retratadas y por una sólida conciencia ética.

La exposición reúne algunas de las series más emblemáticas de Paz Errázuriz y permite acercarse a los principales temas que han vertebrado su trabajo desde finales de la década de 1970 hasta la actualidad.

En ella conviven imágenes de 'Los dormidos' (1979) y las series dedicadas a las protestas y movimientos de resistencia desarrollados durante los últimos años de la dictadura, entre 1982 y 1989, junto a trabajos centrados en las desigualdades sociales y en comunidades marginadas como las retratadas en 'La manzana de Adán' (1983-1987), dedicada a la vida cotidiana de un grupo de travestis y trabajadores sexuales en Santiago y Talca.

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También están presentes el universo de los pequeños circos ambulantes en 'El circo' (1984), las edades extremas de la vida en 'Niños y vejez' (1985-1994), el mundo del boxeo en 'El combate contra el ángel' (1987), las relaciones humanas surgidas en el hospital psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo en 'El infarto del alma' (1992-1994) y otros proyectos posteriores como 'Antesala de un desnudo' (1999) y 'Muñecas' (2014), que prolongan una mirada sostenida sobre las personas y realidades situadas fuera de los relatos dominantes.

Las fotografías expuestas forman parte del fondo de 186 obras de la artista que ha sido adquirido por Fundación Mapfre y ofrecen una visión representativa de una trayectoria dedicada a mostrar la vulnerabilidad y la dignidad humanas desde una extraordinaria cercanía.

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Asimismo, han indicado que la exposición subraya la importancia de Paz Errázuriz dentro de la fotografía latinoamericana contemporánea y pone de relieve una obra que ha convertido la imagen en un espacio de encuentro, memoria y resistencia.