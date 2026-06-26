Madrid se ilumina con los colores de Venezuela como "muestra de solidaridad"

Madrid, 26 jun (EFE).- La Comunidad de Madrid iluminará las noches de este viernes y sábado la fachada de la Real Casa de Correos, su sede de presidencia, con los colores de la bandera de Venezuela como "muestra de solidaridad" tras los dos terremotos que "asolaron al país sudamericano el pasado miércoles".

El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha recordado, a través de un comunicado, que "el mismo día que se produjo la catástrofe" la Comunidad de Madrid puso a disposición del Gobierno de España al Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM), que desde este viernes se encuentra trabajando sobre el terreno venezolano.

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El contingente madrileño está formado por 40 profesionales entre bomberos regionales especialistas en rescate en estructuras colapsadas, unidades caninas para localización de víctimas, profesionales sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) y dos bomberos del Ayuntamiento de Madrid expertos en el análisis de estructuras.

Por el momento, los terremotos han causado 920 muertes y 3.360 personas permanecen desaparecidas. Entre los ciudadanos españoles, el balance asciende a cinco fallecidos y 119 desaparecidos. EFE