Las lluvias torrenciales asociadas al paso del tifón Mekkhala paralizan el sur de Taiwán

Taipéi, 26 jun (EFE).- Las lluvias torrenciales asociadas al paso del tifón Mekkhala paralizaron este viernes el sur de Taiwán, que amaneció con escuelas y oficinas cerradas y con un tramo de ferrocarril cortado por las inundaciones, informaron fuentes oficiales.

Si bien este tifón, el séptimo del año según la numeración nipona, no llegó a tocar tierra en Taiwán, su circulación periférica, combinada con los fuertes vientos del suroeste, dejó abundantes precipitaciones en varias zonas de la isla, incluida su capital, Taipéi, donde se registraron inundaciones en las últimas horas.

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La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió alertas por "lluvias extremadamente torrenciales" -el nivel máximo de aviso- para la ciudad sureña de Kaohsiung y gran parte del condado meridional de Pingtung, así como avisos por "lluvias torrenciales" en Tainan y partes de Nuevo Taipéi.

Las autoridades decretaron asimismo para hoy el cierre de escuelas y la suspensión de actividades en oficinas de Kaohsiung, Tainan y Pingtung, que suman más de 5 millones de habitantes.

Las intensas precipitaciones obligaron a suspender temporalmente la circulación en el tramo de ferrocarril que une la estación de Yongkang, en el norte de Tainan, con Gangshan, en Kaohsiung, uno de los servicios de cercanías más utilizados del sur de la isla, indicó en un comunicado la Corporación de Ferrocarriles de Taiwán.

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Las aerolíneas locales EVA Air, China Airlines, Starlux Airlines y Tigerair Taiwan anunciaron también cancelaciones o cambios en los vuelos previstos para este viernes entre Taiwán y Naha, en Okinawa, cerca de donde está pasando el tifón Mekkhala, que ha perdido fuerza en los últimos días.

Las autoridades del condado de Hualien, en el este de Taiwán, ordenaron el jueves la evacuación preventiva de más de 200 residentes de los municipios de Fenglin y Wanrong, ante el riesgo de desbordamiento de un lago barrera de reciente creación.

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Esa formación contiene actualmente unos 780.000 metros cúbicos de agua -cifra en aumento- y se encuentra a unos 1.049 metros de altitud; los expertos prevén que se desborde cuando alcance la cota de los 1.080 metros, indicó la agencia de noticias taiwanesa CNA.

El lago se sitúa a pocos kilómetros de donde otro lago barrera se desbordó en septiembre del año pasado, una catástrofe que dejó 19 muertos y daños en más de un millar de viviendas del municipio de Guangfu.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y en Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que en ocasiones provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y la actividad económica. EFE

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