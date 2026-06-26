La Bolsa de Londres baja un 0,21 % lastrada por la caída de acciones tecnológicas en EEUU

Londres, 26 jun (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,21 %, lastrada en parte por la caída de las acciones de empresas tecnológicas en Estados Unidos, así como la subida de precios anunciada por el gigante estadounidense Apple, que afectó negativamente al sentimiento de los inversores.

Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones, bajaba mientras las acciones tecnológicas reaccionaban negativamente a la noticia de que OpenAI planeaba retrasar su salida a bolsa, ante el temor a un incremento en el coste de las infraestructuras de la inteligencia artificial (IA).

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Asimismo, el gigante tecnológico Apple firmó ayer jueves su peor descenso desde abril del 2025 tras anunciar un incremento del precio de una amplia gama de sus productos debido a una escasez de chips de memoria y almacenamiento.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 21,87 puntos, hasta los 10.508,02; mientras que el secundario, o FTSE 250, que incluye a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, cerró casi plano, con una leve bajada del 0,06 % hasta los 23.147,19 puntos.

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Pese a la caída de hoy, la Bolsa londinense logró mantenerse por encima de la marca de los 10.500 puntos, si bien todavía se encuentra por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, cuando llegó a rozar los 11.000 puntos.

La más perjudicada de la sesión fue la empresa química Croda International, que descendió un 4,88 %, seguido del grupo de hostelería Whitbread, que cedió un 2,85 % y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que bajó un 2,57 %.

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Por el contrario, entre los ganadores en la City londinense estuvo la minera Endeavour Mining, que sumó un 2,91 %, además de la embotelladora Coca-Cola HBC, que escaló un 2,73 % y la empresa de software financiero The Sage Group, que aumentó un 2,69 %. EFE