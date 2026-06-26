Ucrania logra 10.000 millones de euros para la reconstrucción en la conferencia de donantes

Cracovia (Polonia), 26 jun (EFE).- Kiev consiguió este viernes casi 200 acuerdos, contratos y cartas de intención de apoyo valorados en más de 10.000 millones de euros al término de los dos días de la Conferencia sobre la Reconstrucción de Ucrania que acogió la ciudad polaca Gdansk.

Según indicó al cierre de la conferencia la viceministra polaca de Bienes del Estado, Eliza Zeidler, el evento concluyó "con la firma de casi 200 acuerdos, memorandos de entendimiento y cartas de intención de apoyo valorados en más de 10.000 millones de euros".

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Zeidler manifestó su esperanza de que los participantes se marcharan de Gdansk "con la sensación de que el tiempo ha sido bien aprovechado".

La responsable del Ejecutivo polaco subrayó que, aunque el balance de la conferencia es "muy positivo", "todavía habrá tiempo para una discusión más amplia de sus efectos, ya que algunas de las conversaciones iniciadas aquí aún continúan".

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, al informar del final de sus trabajos en la conferencia precisó en X que, entre los resultados de una cita en la que participaron unas 7.500 personas, 70 delegaciones estatales y 30 organizaciones internacionales, se cuentan apoyos notorios del Banco Mundial, la Unión Europea y otros acuerdos e iniciativas.

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Este viernes Sviridenko anunció la firma de un acuerdo de 3.400 millones de dólares (unos 2.999 millones de euros) con el Banco Mundial, además de un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinado a restaurar y proteger las carreteras en las regiones ucranianas cercanas al frente de la guerra que sufre Ucrania por la invasión rusa.

Sviridenko, que también informó de que su país logró "nuevos partenariados en los sectores de defensa e industria", consiguió 140 millones de euros destinados a programas de vivienda, la creación de un fondo para el apoyo al transporte ucraniano y el lanzamiento del Fondo Insignia Europeo para la Reconstrucción.

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Esta última iniciativa, un fondo europeo de inversión, ya está listo para funcionar, según anunció la víspera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El jueves, Von der Leyen también anunció el desembolso de 3.200 millones de euros del préstamo europeo a Ucrania de 90.000 millones de euros.

La presidenta de la Comisión Europea indicó igualmente que Kiev recibirá próximamente 6.000 millones de euros para la producción de drones.

La cita, en la que participaron igualmente cerca de 5.000 representantes del sector privado, incorporó respecto a anteriores conferencias de inversión para defensa, además de considerar sectores críticos como la energía o las infraestructuras.

Según Paweł Kowal, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Polonia y responsable polaco para la reconstrucción de Ucrania, la Conferencia sobre la Reconstrucción de Ucrania "se ha consolidado como el encuentro político-empresarial más relevante de Europa este año".

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Para los organizadores, los intereses económicos y el futuro común europeo han prevalecido sobre las tensiones diplomáticas recientes entre Polonia y Ucrania sobre la Orden del Águila Blanca, recientemente retirada al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por iniciativa de su homólogo polaco, Karol Nawrocki.

Según el primer ministro polaco, Donald Tusk, "la cooperación práctica está por encima de las emociones políticas temporales".