Italia intensifica la vigilancia del volcán Etna por una nueva erupción en sus alturas

Roma, 26 jun (EFE).- Las autoridades italianas han aumentado este viernes el nivel de vigilancia del Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, situado en la isla de Sicilia (sur), debido a una nueva erupción de lava en sus alturas.

El Departamento de Protección Civil ha dispuesto el aumento del nivel de alerta del 'verde' al 'amarillo' para pedir a las autoridades locales que tomen medidas que eviten eventuales riesgos, sobre todo por la posible presencia de excursionistas.

"El cambio del nivel de alerta se basa en los informes sobre los fenómenos observados y en las evaluaciones de peligrosidad elaboradas por los Centros de Competencia", según un comunicado de Protección Civil basado en los informes del Observatorio Etneo y del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano (INGV).

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Esta decisión implica el refuerzo del sistema de vigilancia del volcán e intensifica la coordinación y el intercambio de información entre la comunidad científica y la Protección Civil.

Las autoridades han optado por aumentar el nivel de alerta tras una nueva erupción en el Valle del León, a una altitud de unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, acompañada por un aumento constante de los temblores en este monte cerca de la ciudad de Catania.

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La erupción ha causado una pequeña colada de lava en la altura del volcán que, por ahora, no supone un peligro ni ha causado problemas a la actividad del cercano aeropuerto de Catania. EFE