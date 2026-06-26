IATI Seguros amplía 5 días la cobertura a sus asegurados en Venezuela tras los terremotos

La compañía IATI Seguros ha anunciado este viernes la activación de una medida extraordinaria de protección para todos sus clientes que se encuentran actualmente en Venezuela, consistente en una extensión automática de hasta cinco días de cobertura ante las dificultades de regreso provocadas por los recientes terremotos en el país.

La aseguradora ha detallado que esta prórroga excepcional se aplica a las pólizas IATI Estándar, IATI Estrella, IATI Familia e IATI Mochilero, diseñadas para responder cuando los viajeros se ven obligados a prolongar su estancia más allá de la fecha prevista debido a catástrofes naturales o conflictos bélicos.

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A través de un comunicado emitido a todos los asegurados en destino, la dirección de la firma ha explicado que el objetivo prioritario de esta iniciativa es ofrecer tranquilidad a los usuarios y garantizar la asistencia médica y logística necesaria en caso de que las circunstancias del seísmo o el cierre de infraestructuras retrasen su vuelta.

Asimismo, la entidad ha recordado a los afectados que disponen de acceso inmediato a toda la documentación de sus pólizas y al servicio de asistencia 24/7 a través de su aplicación móvil oficial, un canal habilitado para agilizar la gestión de incidencias en situaciones de emergencia y evitar saturaciones en las líneas convencionales.

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La compañía ha confirmado que mantiene un equipo técnico dedicado al seguimiento permanente de la evolución de la situación en Venezuela, reiterando su compromiso de acompañamiento continuo a los asegurados hasta que se normalice la conectividad y puedan regresar a sus lugares de origen.