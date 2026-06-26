Felipe VI expresa su "cariño" y envía "un gran abrazo" a Venezuela tras los dos terremotos

El rey Felipe VI ha querido tener una "mención especial" para Venezuela, "un país muy querido" y expresar su "cariño" así como enviar "un gran abrazo" al país tras sufrir dos terremotos en la madrugada del jueves que dejan según el último balance del Gobierno Venezolano 920 muertos y 3.360 heridos.

En el encuentro con la colectividad española en Guadalajara (México), el Rey ha querido trasladar también a los españoles en Venezuela un recuerdo "de cariño, de solidaridad y de apoyo". Según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores, el número de españoles fallecidos tras los terremotos se eleva a cinco y el de desaparecidos a 119.

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"A medida que vamos conociendo los datos y las noticias van siendo más graves", ha lamentado el Rey. En este sentido, Felipe VI ha recordado que el Gobierno de España ha mandado ya efectivos de emergencias como la UME y ha supuesto que "habrá otras contribuciones" que "en las próximas horas o días se podrán poner en marcha".

VIAJE DEL REY FELIPE VI A MÉXICO

Estas declaraciones se han producido en el marco del viaje de Felipe VI a México invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir al partido del Mundial de fútbol entre España y Uruguay "en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" entre España y México y que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

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"No quería dejar de pasar la oportunidad (...) de transmitir nuestro cariño desde España y celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", ha expresado Felipe VI.