Alojamiento seguro y protección de la infancia, necesidades detectadas por las ONG tras el doble terremoto en Venezuela

Un alojamiento seguro para familias cuyas viviendas han quedado dañadas, acceso a agua potable, saneamiento e higiene, protección infantil en entornos inseguros, apoyo psicosocial y atención sanitaria, son algunas de las necesidades identificadas por las ocho ONG que conforman el Comité de Emergencia tras el doble terremoto que ha sacudido Venezuela y que ha dejado, al menos, 589 muertos y 2.980 heridos.

Las ocho organizaciones del Comité --Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision--, han afirmado que su objetivo principal es "atender a la población más vulnerable" de manera "coordinada" con los actores humanitarios y estructuras que ya existen en el país.

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En concreto, han precisado que el objetivo fundamental es "dar soporte a personas enfermas, niños, niñas y mujeres, cubriendo sus necesidades más inmediatas en las áreas de trabajo en las que suelen trabajar como alimentación e higiene, refugio y atención sanitaria y psicológica".

La directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira, ha explicado que "la experiencia pasada en otras emergencias humanitarias demuestra que ante una catástrofe como el terremoto en Venezuela, la coordinación y el llamamiento unánime a la ciudadanía es fundamental para conseguir ayuda urgente y salvar más vidas".

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Además, ha subrayado que "esta unión entre la sociedad y las organizaciones es fundamental para que las ONG en terreno puedan actuar de forma rápida y atender algunas de las necesidades más urgentes que surgen tras una emergencia".