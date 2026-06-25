Una ministra sueca acude a un consejo de la UE con su bebé a cuestas: "No quiero elegir"

Bruselas, 25 jun (EFE).- La titular sueca de Clima y Medioambiente, Romina Pourmokhtari, acudió este jueves a un consejo de ministros de ese ramo de la UE con un bebé de tres meses colgado en su regazo en un portabebés, para no tener que elegir entre la maternidad y la política.

"No es tanto un mensaje, es más un hecho, que no quiero elegir entre ser una madre presente, porque tiene sólo tres meses, y una ministra presente", dijo a la prensa Pourmokhtari al llegar a la reunión en Luxemburgo con el pequeño dormido sobre su regazo.

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Pourmokhtari, de 30 años, agregó que al ser madre se interesó por la posibilidad de combinar ambas facetas y descubrió que era posible, por lo que decidió llevar al pequeño a la cita ministerial sobre Medioambiente.

"La posibilidad de hacerlo era algo que quería mirar y es posible, por eso le he traído conmigo. Y estoy contenta si puedo dar ejemplo no teniendo que elegir entre esas dos personas: una madre presente y una ministra presente".

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En cuanto a los asuntos que tratarán los ministros, la ministra sueca defendió una posición climáticamente ambiciosa en cuanto a las obligaciones de recortar CO2 para coches y furgonetas, que la Comisión Europea propone suavizar en 2035, eliminando el veto de facto al motor de combustión.

"El estallido de los precios del petróleo es otro ejemplo más de la vulnerabilidad que tenemos cuando importamos combustibles fósiles", dijo Pourmokhtari, quien subrayó también que al mismo tiempo las ventas de coches eléctricos están "explotando en Europa". EFE

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