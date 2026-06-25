Terremotos en el mundo durante el siglo XXI

Madrid, 25 jun (EFE).- Los dos terremotos que sacudieron este miércoles el centro de Venezuela y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos son los más graves en este país en lo que va de siglo.

En enero de 2010 Haití vivió el seísmo más mortífero registrado en el mundo en el siglo XXI, con 300.000 muertos y 250.000 edificios destruidos, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.

La relación de los terremotos que han causado más víctimas en el mundo durante el siglo XXI es la siguiente:

- 26 enero 2001.- Estado de Gujarat (India): un terremoto de 7,9 deja entre 30.000 y 35.000 muertos.

- 26 diciembre 2003.- Irán: un terremoto de 6,3 causa 26.271 muertos en la ciudad de Bam, destruida en un 70%, y dos tercios de sus 200.000 habitantes quedaron sin hogar.

- 26 diciembre 2004.- Indonesia: un terremoto de 9, con epicentro en Aceh (Sumatra), causa un total de 229.866 muertos en doce países de Asia y África. El consiguiente maremoto barrió extensas zonas costeras en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka.

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- 8 octubre 2005.- Un terremoto de 7,6 causa unos 55.000 muertos en la zona paquistaní de Cachemira y otras 1.400 en la India.

- 12 mayo 2008.- Provincia de Sichuan (China): un seísmo de 8 deja al menos 87.000 muertos, 375.000 heridos y 45,61 millones de afectados.

- 12 enero 2010.- Haití: un terremoto de 7 y tres réplicas de 5,9, 5,5 y 5,1, causan 300.000 muertos. Además destruye 250.000 edificios, especialmente en Puerto Príncipe.

- 11 marzo 2011.- Japón: un terremoto de 9 y un posterior "tsunami" sacuden la costa noreste de Japón, especialmente en Miyagi, Iwate, y Fukushima, y dejan 15.894 muertos, 2.557 desaparecidos y 86.000 evacuados por la crisis nuclear desencadenada en la central nuclear de Fukushima.

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- 6 febrero 2023.- Turquía: 59.556 muertos y más de 100.000 heridos en el terremoto de magnitud 7.7 en Kahramanmaraş. EFE