Sony estrena una nueva estructura de píxeles en LYTIA 610 para mejorar la resolución y la detección de la imagen

Sony ha anunciado un nuevo sensor para cámaras móviles, LYTIA 610, que estrena una estructura de píxeles que, al combinarla con un algoritmo de procesamiento, mejora la definición de la imagen en un 20 por ciento.

LYTIA 610 es un nuevo sensor CMOS apilado de media pulgada y 64 megapíxeles que combina una estructura OCL 1 x 1 para los píxeles verdes, que mejora el rendimiento de resolución para obtener una mejor definición, con una estructura OCL 2 x 2 para los píxeles rojos y azules, para mejorar la detección.

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Al mismo tiempo, Sony ha desarrollado un algoritmo de procesamiento de remosaico dedicado que, junto con la nueva estructura de píxeles, ofrece una mejora de más del 20 por ciento en la resolución espacial, según indica en una nota de prensa.

Aparte, este sensor admite la grabación de vídeo 4K a 120 fotogramas por segundo, lo que mejora la captura tanto de objetos en movimiento como a cámara lenta, así como vídeo HDR 4K a 60 fps, para escenas de alto contraste.

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Sony también ha destacado la transición fluida que hace al cambiar entre una cámara principal y una secundaria, por lo que dirige este nuevo sensor a sistemas de cámara móviles con múltiples lentes.

La compañía tecnológica tiene previsto iniciar la producción en masa de LYTIA 610 este mismo mes de junio.