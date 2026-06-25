Soldados israelíes matan a un palestino en su casa en Cisjordania tras tirarles mobiliario

(Actualiza con más detalles del Ejército y Sanidad palestina)

Jerusalén, 25 jun (EFE).- Soldados israelíes mataron en la madrugada de este jueves en su casa a un palestino de 32 años en el norte de Cisjordania, algo que justificaron al acusar al fallecido de lanzar mobiliario contra los uniformados, según indicó a EFE el Ejército de Israel.

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"Durante una operación de los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) en la zona de Sarta (norte de Cisjordania), un terrorista lanzó objetos a los soldados", recoge un comunicado compartido por las fuerzas armadas.

Un portavoz castrense detalló a EFE que, al entrar en su vivienda, el fallecido lanzó a los soldados cajones y objetos de cristal.

El Ejército de Israel se refiere habitualmente como "terrorista" a cualquier palestino que agreda a israelíes, independientemente de su afiliación a grupos terroristas o milicias, lo que incluye el lanzamiento de piedras y otros objetos a los soldados que participan en la ocupación de Cisjordania.

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"Los soldados iniciaron los procesos de detención estándar, que incluyen lanzar disparos al aire. El terrorista siguió atacando a los soldados y lanzando objetos de una manera que supuso para ellos una amenaza y respondieron con fuego hacia él. Se identificaron impactos", concluye el comunicado.

El Ministerio de Sanidad palestino confirmó la defunción e identificó al fallecido como Mustafa Al Jatib, de 32 años.

Las tropas, indicó a EFE una fuente del Ejército israelí, llevaban a cabo una operación a la aldea para detener a personas que habían sido identificadas previamente lanzando piedras contra vehículos de israelíes en una carretera de Cisjordania.

Un canal de WhatsApp utilizado por una red de activistas locales para documentar los ataques israelíes muestra este jueves un vídeo en el que un hombre, cuyo rostro coincide con la foto de Al Jatib difundida por la agencia oficial de noticias palestina Wafa, aparece tendido en el suelo de una vivienda, completamente desordenada, y rodeado por dos paramédicos de la Media Luna Roja Palestina.

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EFE no ha podido verificar este vídeo de forma independiente.

El Ministerio de Sanidad palestino eleva a 72 los fallecidos este 2026 por ataques de los soldados, la policía o los colonos israelíes, entre ellos 17 menores de edad. Las Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha documentado hasta el momento 59 defunciones (hasta el 21 de junio), entre ellas las de 14 menores de edad.

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Los fallecidos superan los 1.116, según la OCHA, al remontarse al 7 de octubre de 2023, cuando Israel endureció sus ya habituales redadas en Cisjordania como represalia por los ataques ese mismo día de las milicias gazatíes a su territorio, en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.EFE