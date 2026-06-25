Messi en su cumpleaños 39: "Gracias a mi país y al mundo por tantos saludos"

Kansas City (Estados Unidos), 24 jun (EFE).- El argentino Lionel Messi agradeció este miércoles a su país y al mundo por los saludos que recibió en el día de su cumpleaños 39 y dijo que cada año lo emocionan más.

"Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más. Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado", indicó en su cuenta de Instagram el capitán de la Albiceleste.

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El mensaje fue acompañado por un video en el que se lo puede ver saludando a los integrantes del plantel dirigido por Lionel Scaloni, quienes se pusieron, cada uno, una camiseta con una imagen suya junto a Messi y un mensaje en la espalda.

Este dice: "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán. Te amamos. Que seas inmensamente feliz!".

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También en sus redes sociales, el número 10 indicó que comenzó su cumpleaños "con una linda sorpresa" y compartió una foto con un pastel, en la que aparece acompañado por algunos de sus compañeros, entre ellos Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

En horas de la tarde, la selección de Argentina trabajó en el Sporting KC Training Centre de Kansas City. Messi saltó al campo pocos minutos después de que lo hiciera Scaloni y un pequeño grupo de jugadores para de inmediato ponerse a trabajar.

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Este fue el último entrenamiento abierto a la prensa llevado a cabo por Argentina antes de viajar a Dallas, donde el próximo 27 de junio se medirá con Jordania en uno de los partidos que cerrarán el Grupo J.

Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, la Albiceleste ya se aseguró el primer lugar y tras ese partido se medirá con el segundo de la zona que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.