"¿Les dejamos morir?": angustia entre familias de marineros egipcios raptados en Somalía

Khadija Bousmaha

El Cairo, 25 jun (EFE).- Han pasado casi dos meses del secuestro del buque cisterna M/T EUREKA frente a Yemen por piratas somalíes. Desde entonces, los marineros -ocho egipcios y cuatro indios- viven un calvario con agresiones y humillaciones a manos de sus captores, y sus familiares empiezan a desesperarse ante la falta de soluciones para entregar el rescate.

PUBLICIDAD

Desde el secuestro, las negociaciones para la liberación de la tripulación han atravesado varias fases, marcadas por avances, estancamientos y cambios en las exigencias económicas. Tras semanas de contactos, el armador del buque y los piratas habrían alcanzado un acuerdo el pasado 1 de junio.

Sayed el Shazly, capitán mercante y presidente del Sindicato Profesional de Oficiales Marítimos egipcio, explica a EFE por teléfono que las partes implicadas -propietarios, armadores y secuestradores- "llegaron a un acuerdo por una suma equivalente a 2,25 millones de dólares". Sin embargo, el problema radica ahora en cómo entregar ese dinero, un retraso que pone en riesgo a los marineros.

PUBLICIDAD

"Hay tripulantes con diabetes y presión arterial alta. Algunos vomitan sangre, otros se desmayan y ya no tienen medicamentos", relata a EFE Omnia Mohy, esposa de Moomen Akram Amin, uno de los marineros secuestrados, que asegura que la incertidumbre se ha convertido en una espera insoportable.

Amira Mohamed, esposa del también tripulante Mohamed Rady, dice que "hay quienes han entrado en coma, otros están pensando en suicidarse. La gente se desploma constantemente, están al borde del colapso. La situación es realmente muy grave".

La tripulación, además, se ha quedado sin comida ni agua, "se bañan en el mar y beben agua de los aires acondicionados". La poca comida que les queda la comparten con los 60 piratas que hay a bordo, cuando la capacidad del buque es de 20 personas.

PUBLICIDAD

Omnia denuncia que al principio los armadores del buque "huyeron de su responsabilidad", e incluso negaron ser responsables de la embarcación y dejaron de contestar los mensajes de la tripulación y sus familias.

Según las familias, incluso en las negociaciones posteriores los armadores -vinculados a la empresa emiratí Royal Shipping- llegaron a insultar a los piratas que pidieron en un principio tres millones de dólares y les "ofrecieron 250.000 dólares".

EFE ha intentado contactar con la empresa para consultar sobre este tema pero no obtuvo respuesta.

Además, las familias se sienten abandonadas por las autoridades egipcias y de otros países: "No están haciendo lo suficiente: Egipto, la India, el Yemen y EAU", dice Omnia.

"Nos han dicho que los países no pueden intervenir porque sería como fomentar la piratería y que Royal es quien tiene que pagar. Pues la empresa ya tiene el dinero y ha dicho que va a pagar. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Les dejamos hasta que se mueran?", se queja Omnia.

PUBLICIDAD

Mientras, El Shazly defiende que Egipto y su Autoridad de Seguridad Marítima están dando "seguimiento y presionando para la liberación de los marineros".

Al tiempo, denuncia que el buque navegaba cuando fue secuestrado con 2.800 toneladas de diésel, sin escolta pese a transitar una zona de riesgo de piratería y bajo bandera de conveniencia, en este caso de Togo -para eludir las normas marítimas-, poniendo en riesgo la vida de los marineros.

PUBLICIDAD

El tiempo juega en contra de los rehenes y el pago se retrasa desde hace más de 20 días y debería ser "un trámite rutinario", prosigue Omnia, y añade que los piratas amenazan con subir el rescate si no tienen una respuesta.

"Hay vidas en juego. Royal dijo que pagará el dinero desde el Yemen en un avión privado. Llevamos dos semanas esperando solo la autorización para que el dinero salga desde allí", asegura, mientras la tardanza está provocando que los piratas "sean más agresivos".

PUBLICIDAD

Los piratas les dijeron que "alguna vez trataron" con las fuerzas de la Operación Atalanta (EU NAVFOR Somalia), la misión naval de la Unión Europea contra la piratería en el océano Índico, para la entrega del dinero de algunos secuestros. Sin embargo, ahora "se negó a entregar el dinero", sostiene Omnia.

Amira es más pesimista con la situación y cree que "la próxima actualización será peor, porque la gente ya no tiene paciencia" y los secuestradores "no son ángeles", sino personas armadas. EFE