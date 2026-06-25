India e Irán buscan aumentar su cooperación en petróleo y gas en la reunión de los BRICS

Nueva Delhi, 25 jun (EFE).– El ministro de Petróleo de la India, Hardeep Singh Puri, y su homólogo iraní, Mohsen Paknejad, se reunieron este jueves para explorar una mayor cooperación en petróleo y gas, al margen de la cumbre de ministros de Energía del grupo BRICS celebrada en la ciudad de Gurugram.

"Durante la reunión, ambas partes enfatizaron la importancia de expandir los lazos en materia de petróleo, gas y energía, y discutieron formas de fortalecer aún más las relaciones energéticas entre Teherán y Nueva Delhi", informó la Embajada de Irán en la India en su cuenta de X.

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Por su parte, el ministro indio reiteró en la misma red social el compromiso de su país por mejorar la seguridad energética a través "del diálogo, la asociación y un compromiso mutuamente beneficioso".

Este encuentro bilateral coincide con la reunión de ministros de Energía de los BRICS inaugurado este jueves a puerta cerrada en Gurugram bajo la presidencia de la India, una cumbre centrada en la seguridad hídrica, la sostenibilidad y la innovación.

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El ministro iraní de Petróleo, Mohsen Paknejad, mantuvo ya una reunión esta mañana con el ministro de Energía indio, Manohar Lal, en la que discutieron la expansión de la cooperación bilateral en el sector energético, informó la Embajada de Irán en la India.

El bloque ampliado reúne en una misma mesa a grandes productores de crudo fuertemente marcados por las sanciones internacionales y las tensiones regionales, como es el caso de Rusia e Irán, junto con potencias que figuran entre los principales consumidores de energía a nivel global, como la India y China.

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Las sesiones de los BRICS se prolongarán hasta este viernes, tras una apertura oficial en que Lal, anunció el lanzamiento de un Centro de Excelencia Digital para el almacenamiento energético y redes inteligentes con el que avanzar hacia sistemas más resilientes frente a la volatilidad del mercado global. EFE