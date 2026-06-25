Exteriores no tiene constancia de víctimas españolas en los terremotos de Venezuela

Madrid, 25 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este jueves de que no tiene constancia de víctimas españolas en los fuertes terremotos de Venezuela, aunque ha precisado que aún es pronto para evaluar la situación y, por tanto, no se puede descartar que haya algún afectado.

En una entrevista en RNE, Albares ha manifestado su solidaridad con Venezuela, como han hecho también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las redes sociales.

Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas este miércoles en el país caribeño como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han causado daños materiales aún no cuantificados, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Albares ha asegurado que de momento no se ha informado del fallecimiento de ningún español, pero ha constatado la dificultades de comunicación dada la gravedad de la situación.

Por eso, ha pedido seguir las redes sociales del Consulado de Caracas, que está haciendo un seguimiento de la situación de los españoles residentes en Venezuela, al tiempo que ha indicado que todos los servicios de emergencia del Ministerio están también totalmente operativos.

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La Agencia de Cooperación Española está preparada además para enviar la ayuda de emergencia necesaria.

"Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familia", ha manifestado en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha expresado en términos similares en la misma red social, en la que ha señalado: "Nuestros pensamientos están con Venezuela".

"Toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan. Toda la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles. Y todo nuestro cariño a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme angustia", ha escrito Feijóo.

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