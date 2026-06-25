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El Gobierno ofrece a Venezuela la ayuda de la UME además de AECID tras los devastadores terremotos

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El Gobierno ha ofrecido al Ejecutivo de Venezuela la ayuda de la UME así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tras los desvastadores terremotos que han sacudido en las últimas horas el país y que han dejado más de 30 muertos confirmados por el momento.

Según han informado fuentes de Exteriores, el ministro José Manuel Albares ha hablado por teléfono con su homólogo venezolano, Yvan Gil, "para trasladarle toda la solidaridad y ofrecerle toda la ayuda de España, a través de AECID así como la UME, propuesta por el Ministerio de Defensa".

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La llamada se ha producido "pocos minutos antes" de que el ministro iniciara su viaje a México acompañando al Rey Felipe VI, quien tiene previsto reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y ambos ministros "han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en República Dominicana para concretar esa ayuda".

Por su parte, Yvan Gil ha agradecido en un mensaje en redes sociales "el mensaje de fraternidad y solidaridad" tras el comunicado inicial del Ministerio de Exteriores español y la gratitud del Gobierno de Delcy Rodríguez "por su generoso ofrecimiento de asistencia para hacer frente a esta emergencia".

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