Dos muertos y cuatro heridos en región fronteriza rusa tras ataque de drones ucranianos

Moscú, 25 jun (EFE).- Al menos dos civiles rusos murieron hoy y otros cuatro resultaron heridos tras ataques de drones ucranianos en la región fronteriza rusa de Briansk, según las autoridades locales.

"Un dron kamikaze atacó un automóvil con civiles cerca de la localidad de Solova del distrito Starodubski. Murió el conductor de 23 años y una muchacha de 15 que viajaba en el vehículo. El automóvil se quemó completo", escribió el gobernador en funciones local, Yegor Kovakchuk, en su canal de MAX.

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Además, otras cuatro personas resultaron heridas tras ataques de drones FPV de corto alcance en las localidades de Desiatuja, Vishniovi y Pogar.

Este mismo jueves otros dos civiles rusos murieron en la anexionada península ucraniana de Crimea tras ataques ucranianos, según informó el líder crimeo, Serguéi Axiónov.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 269 drones ucranianos de ala fija sobre 12 regiones de Rusia, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.

Este reporte no incluye los drones de corto alcance que hostigan a diario las regiones fronterizas rusas. EFE