Ana Rosa Quintana revela cómo está Joaquín Prat tras el nacimiento de su hija Jimena: "Se le cae la babita"

Deslumbrante con un diseño de estampado floral en tonos rosas y amarillos de Roberto Cavalli que estrenó en la preboda de su hijo Álvaro Rojo y su exmujer Ana Villarrubia en 2016, Ana Rosa Quintana se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la segunda edición de los 'Beef Awards' que Provacuno ha entregado este miércoles en la plaza de toros de Las Ventas con la presencia de un sinfín de rostros conocidos como Mar Flores, Bertín Osborne, Ana Obregón, Patricia Pardo y Christian Gálvez, Gloria Camila y Álvaro García, Jessica Bueno, o Colate Vallejo-Nágera con su hermana Samantha entre otros.

Una cita muy especial en la que, además de hacer balance de la temporada de 'El programa de Ana Rosa' a punto de comenzar sus vacaciones de verano, se ha pronunciado sobre el gran momento que está viviendo Joaquín Prat tras el reciente nacimiento de su primera hija en común con Alexia Pla, Jimena -el presntador tiene un hijo, llamado Joaquín como él, con Yolanda Bravo- y sobre la boda de Susanna Gristo y Luis Enríquez Nistal, para la que queda exactamente un mes.

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"Ha sido un año trepidante. Con todo, noticias muy feas, pero bueno, también es la labor de un periodista. Por otra parte, muy interesante para los periodistas. O sea, hay veces que estás y van a hacer la escaleta... Bueno y con qué abrimos noticias, claro, pero es que ahora la escaleta la tienes hecha todos los días, desafortunadamente para nuestro país, pero para el periodismo es una época apasionante" ha apuntado con una sonrisa.

También ha habido buenas noticias, como la paternidad de Joaquín, ante la que se ha mostrado discreta respetando el deseo de su compañero y amigo de vivir esta etapa tan especial lejos del foco mediático: "No conozco a la niña porque él se marchó y no ha venido. Es una noticia privada y personal porque Joaquín lo está llevando con mucha discreción y me parece muy bien". "Hablo con él de vez en cuando y está... se le cae la babita" ha confesado.

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Hablando de bebés, Ana Rosa no oculta que le "encantaría" ser abuela, pero reconoce que "eso son decisiones que toman las parejas. A ver, si nadie se mete en la mía, no quiero yo meterme en la vida de los demás. Que cada uno haga lo que quiera, lo que pueda y cuando pueda. Pero vamos, siempre será maravilloso". Y, como ha asegurado, ya está ejerciendo con la hija de su sobrino Kike Quintana, Candela, que nació a principios de marzo. "Ahí soy tía abuela, pero bueno, soy la más abuela de todos. Más que su abuelo, que es mi hermano. Bueno, la niña es pa' cómertela. Está mal que lo digamos, pero es... Está espabiladísima, fuerte y ya con... No tiene cuatro meses y ya empieza a querer gatear casi. Y luego muy sonriente. Es como su padre, muy sonriente" ha revelado sin disimular su orgullo.

El próximo 25 de julio Susanna Griso se dará el 'sí quiero' con Luis Enríquez y, aunque no asistirá a la boda -por tratarse de una ceremonia reducida- sí ha aprovechado la ocasión para desearle lo mejor. "Hombre, por favor, estoy encantada porque la veo tan guapa, tan feliz, que se lo merece. Yo la quiero mucho. Bueno, nos queremos mucho. Y hacen una pareja fantástica. Y mira, lo va a disfrutar mucho. Lo va a disfrutar mucho porque ya cuando llega* tomas una decisión ya más adulto. Yo creo que lo exprimes mucho más. Lo digo por experiencia" ha confesado.

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