Agenda Informativa de Europa Press para hoy jueves, 25 de junio (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy jueves 25 de junio en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 00.45 horas: En Ciudad de México, el Rey Felipe VI mantiene un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Le acompañan el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón.

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-- 08.30 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la dana. Asisten la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Sanidad, Mónica García y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 08.30 horas: La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, es entrevistada en 'Cafè d'idees', de TVE; a las 09.30 horas, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en 'Rac1'; y a las 13.00, la portavoz adjunta del PSOE, Enma López, en 'Al Rojo Vivo', de La Sexta.

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-- 08.30 horas: La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, es entrevistada en 'La Mirada Crítica', de Telecinco. A las 09.00 horas, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en 'El Matí', de Catalunya Radio; y a las 11.40 horas, en 'En Boca de Todos', de Cuatro. A las 12.00 horas, la portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, en 'Al Rojo Vivo', de La Sexta.

-- 09.00 horas: La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, interviene en 'La Hora de la 1' de TVE; y a las 09.15 horas, la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, es entrevistada en 'El Matí' de Catalunya Radio.

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-- 10.00 horas: En Valdemoro (Madrid), la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, preside la entrega de Reales Despachos a la 171.ª promoción de guardias civiles jóvenes. Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' (N-IV km 24,500).

-- 11.00 horas: En Madrid, la Federación Española de Municipios y Provincias presenta las recomendaciones para la redacción de los Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento en los municipios españoles. Sede FEMP (C/ Nuncio, 8).

-- 11.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta del Hierro, s/n); y a las 13.00 horas, asiste a la colocación de la bandera LGTBIQ+.

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-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de condecoraciones al contingente Libre Hidalgo XLIV (Brigada Guadarrama XII), integrante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. Base Militar El Goloso (Ctra. Madrid-Colmenar M-607, km. 17,5).

-- 18.00 horas: La secretaria política de Podemos, Irene Montero, es entrevistada en 'El sótano Club', de 'Ten'.

-- 19.20 horas: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es entrevistada en 'La Ventana de Andalucía', de Radio Sevilla.

-- 19.30 horas: En Madrid, la Fundación Felipe González entrega el Premio Rojana 'Alfredo Pérez Rubalcaba' a la fundación Fernando Buesa, exdiputado del PSOE asesinado por ETA. Participa el exministro Ramón Jauregui. Jardines de la Residencia de Estudiantes del CSIC (C/ del Pinar, 21-23).

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-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

-- Fin pleno: Comisión de Sanidad. Comparecencia del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

-- Fin pleno: Comisión de Asuntos Exteriores. Sala Sagasta.

-- 12.00 horas: Presentación de las memorias anuales del Tribunal Supremo y del CGPJ correspondientes al ejercicio 2024. Salón de Pasos Perdidos.

-- 16.00 horas: Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Sala Ernest Lluch.

-- 16.30 horas: 'Conversaciones C' que organiza la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso. Sala Constitucional.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.30 horas: Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sala Luis Carandell.

-- 10.30 horas. Mesa del Senado.

-- 16.00 horas o tras fin del Pleno del Congreso: Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Sala Clara Campoamor.

-- 16.00 horas: Celebración del XII Encuentro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial. Sala Manuel Broseta Pont.

-- 16.30 horas: Comisión Mixta sobre Insularidad. Sala Manuel Giménez Abad.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, el juez de la Audiencia Nacional del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interroga como investigado a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

-- 18.30 horas: En Madrid, juristas y organizaciones de DDHH analizan las sanciones contra la Corte Penal Internacional. Participan la jueza de la CPI Solomy Balungi Bossa y el exjuez Baltasar Garzón, entre otros. Ateneo (C/ del Prado, 21).

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Palos de la Frontera (Huelva), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en la inauguración del foro 'Gobernanza de la migración circular y reintegración socioeconómica: ¿Qué papel para el sector privado?', en el Foro Iberoamericano de La Rábida; a las 10.00 horas, participa en la mesa 'La migración circular entre España y Marruecos, claves para una colaboración duradera'. A las 13.00 horas, se reúne con la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresas; a las 13.30 horas, con representantes de cooperativas agroalimentarias de Huelva; a las 14.00 horas, con el ministro de Inclusión Económica, de la Pequeña Empresa, del Empleo y de las Competencias de Marruecos, Younes Sekkouri; y a las 16.00 horas, con entidades que colaboran con el procedimiento extraordinario de regularización. A las 18.45 horas, interviene en la entrega de diplomas a las mujeres participantes en el 'Programa Wafira II'.

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-- 10.00 horas: En Sevilla, encuentro Informativo - Mapfre bajo el título 'Sevilla, escenario de grandes citas. El impacto de los eventos en la ciudad'.

NOTA.- Puede seguirse en streming en https://www.youtube.com/live/6MZ30HGzzBw?si=PS3YFSg4e80Mx0ym

-- 11.30 horas: En Sevilla, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en la entrega de la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible 'Residencial Puerta de Jerez' (C/ Dominica).

-- 11.30 horas: En Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, asiste al paro convocado por la plantilla de Coca-Cola. Polígono Los Espartales (Ctra. Finca Los Espartales).

-- 18.15 horas: En Cardona (Barcelona), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el Parque Cultural de la Montaña de Sal (Carr. de la Mia, 6); a las 19.00 horas, asiste al acto de clausura de la II edición de 'Spain Is (Much) More'. Colegiata de San Vicente; y a las 21.00 horas, asiste a la cena de clausura de la II edición del evento 'Spain Is (Much) More'. Parador - Castell de Cardona.

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-- 19.00 horas: En Oviedo, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asiste a la cena oficial que ofrece el Principado de Asturias a los miembros de la Asamblea del Banco Centroamericano de Integración Económica. Castillo de San Cucao.

-- 20.00 horas: En Mislata (Valencia), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura el acto de inauguración del espacio expositivo La Casa Taller-Fundació Miquel Navarro.