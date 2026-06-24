LaLiga bate, con más de 17,5 millones, el récord de asistencia a los estadios en 2025-26

La temporada 2025-26 ha concluido con un nuevo récord histórico de asistencia a los estadios de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, que reunieron de forma conjunta a 17.535.164 espectadores, un 0,8 por ciento más respecto a la temporada anterior, según informa LaLiga en un comunicado.

Asimismo, la competición alcanzó un nuevo máximo histórico de asistencia media por partido, situándose en 20.776 espectadores de media y mejorando en un 0,5% el registro de la campaña 2024-25. Estos resultados tiene especial relevancia debido a que durante la temporada varios clubes han afrontado limitaciones de aforo o traslados temporales derivados por la remodelación y modernización de sus estadios.

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Entre ellos figuran estadios como el Spotify Camp Nou (FC Barcelona), el Coliseum (Getafe CF), ABANCA Balaídos (Celta), Ibercaja Estadio (Real Zaragoza) o el Estadio Municipal de Anduva (CD Mirandés). A ello se suma la presencia en LaLiga Hypermotion de un equipo filial y de dos clubes recién ascendidos desde Primera RFEF cuyos estadios se encuentran entre los de menor capacidad de la categoría.

El récord refleja el esfuerzo que vienen realizando los clubes para adaptar y mejorar sus infraestructuras, impulsando espacios más modernos, accesibles y preparados para responder a las nuevas demandas de los seguidores.

Esta proceso de transformación está permitiendo elevar la experiencia de los aficionados, así como la conexión que tradicionalmente ha caracterizado a los clubes y sus aficiones.

"La evolución de los indicadores de asistencia y asistencia media pone de manifiesto la fortaleza del fútbol profesional español y la consolidación de los estadios como espacios de encuentro y entretenimiento cada vez más atractivos", señala la patronal de clubes en un comunicado.

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Desde LaLiga se valora este nuevo hito como una muestra del compromiso compartido entre clubes y aficionados para seguir fortaleciendo "una competición que continúa creciendo dentro y fuera de los terrenos de juego".